Диетолог сделала неожиданное заявление о пельменях

Тем, кто следит за фигурой, не стоит есть пельмени чаще одного-двух раз в неделю. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, это блюдо хорошо утоляет голод из-за высокой калорийности, но его польза зависит от качества начинки.