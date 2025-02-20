Диетолог сделала неожиданное заявление о пельменях

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Тем, кто следит за фигурой, не стоит есть пельмени чаще одного-двух раз в неделю. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, это блюдо хорошо утоляет голод из-за высокой калорийности, но его польза зависит от качества начинки.
«На среднюю порцию отварных пельменей (150–180 граммов) приходится 400–550 калорий, а в жареном продукте их еще больше. <…> Тем, кто следит за фигурой, не рекомендуется употреблять пельмени чаще одного–двух раз в неделю», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала о положительном влиянии сладкой газированной воды. В беседе со «Страстями», пишет «Сiбдепо», она отметила, что пить колу каждый день можно только для растворения желудочных безоаров. Газировка размягчает эти камни за счет угольной и фосфорной кислоты.
«Они размягчают структуру безоара. Комок быстрее расщепляется, а газирование помогает продвигать остатки пищи в кишечник. Однако процесс употребления колы для растворения безоаров должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — органических скоплениях», — пишет издание.Читайте также:
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