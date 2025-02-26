Диетолог Соломатина назвала неожиданную причину перееданий

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Зачастую мы употребляем пишу на ходу или между делами, однако специалисты утверждают, что это негативно влияет на наше физическое и ментальное здоровье. Многие утверждают, что именно из-за спешки во время приема пищи люди переедают.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедание напрямую зависит от того, насколько мы сосредоточены на еде во время приема пищи.
По ее словам, биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.
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«Мы так устроены, что можем довольствоваться совершенно малыми порциями, главное — растянуть удовольствие, насытить зоны мозга. А дальше поспевает инсулин, который тащит глюкозу в клетки. Организм получит энергию, а дальше запустятся другие процессы. Для этого всего нужно медленно питаться, не отвлекаясь», — сказала эксперт.
По ее словам, биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.
«Иногда хочется съесть конфету или еще что-то не очень полезное. Съешьте, но исключительно после еды, то есть не на голодный желудок. Едой можно управлять в том числе. Она имеет свои определенные действия – не только физического плана», — объяснила диетолог.
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Анастасия Панченко