Врач предупредила о возможных отравлениях из-за еды на масленичных гуляньях

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В выходные по всей России планируются различные масленичные гуляния, где будут угощать горячими блинами. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила, что с любой едой навынос стоит быть аккуратнее.
Врач пояснила, что любой стритфуд опасен заражением острыми кишечными инфекциями, которые провоцируют кишечная палочка, кампилобактер, стафилококк, сальмонелла, шигеллы.
При этом риск заразиться кишечной палочкой или дизентерией появляется, если взять блины немытыми руками. Так, специалист порекомендовала помыть руки или обработать их антисептиком, прежде чем перекусить на улице.
Также, по словам специалиста, отравиться можно начинкой для блинов, например, творогом, сметаной или мясом. На ярмарках и в палатках часто эти продукты хранятся неправильно, и там размножаются различные бактерии.
Кашух призвала обращаться к врачу, в случае, если после употребления уличной еды заболел живот или появились другие признаки отравления.
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«Причем сами блины вряд ли представляют угрозу, если они приготовлены из свежего теста, не лежали на открытом воздухе и попали в тарелку, что называется, с пылу с жару. Даже если предположить, что тесто сделали на слегка скисшем молоке, вреда не будет — во многих блинных рецептах даже рекомендовано использовать именно кислое молоко или кефир», — пояснила Кашух в беседе с «Известиями».
При этом риск заразиться кишечной палочкой или дизентерией появляется, если взять блины немытыми руками. Так, специалист порекомендовала помыть руки или обработать их антисептиком, прежде чем перекусить на улице.
Также, по словам специалиста, отравиться можно начинкой для блинов, например, творогом, сметаной или мясом. На ярмарках и в палатках часто эти продукты хранятся неправильно, и там размножаются различные бактерии.
Кашух призвала обращаться к врачу, в случае, если после употребления уличной еды заболел живот или появились другие признаки отравления.
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Элина Позднякова