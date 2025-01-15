Диетолог раскрыл неожиданный факт об известном молочном продукте

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Наш организм постоянно меняется, и многие люди продолжаются удивляться новым реакциям организма на внешнюю среду и даже продукты питания. Однако врачи утверждают, что изменения в ЖКТ — нормальная человеческая функция, не всегда связанная с проблемами здоровья.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что изменения в ЖКТ человеческого организма могут произойти с возрастом, пример тому — аллергия на молоко.
По его мнению, выходом в такой ситуации является частичное исключение молочных продуктов.
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«Это могут быть возрастные изменения, например, прием молока у человека заканчивается после первых лет жизни. Дальше нашему виду не сильно свойственно употреблять молоко. То есть мы одомашнили животное, пользуемся всеми благами, но наш ген не перестроен», — поделился эксперт.
По его мнению, выходом в такой ситуации является частичное исключение молочных продуктов.
«Вы просто понемногу, в небольших объемах, вводите молочные продукты в свой рацион, дополняя свой прием пищи. Организму придется выделять фермент. То есть когда продукт попадает на наш язык, дается большое количество импульсов по телу, вырабатываются желчи, вырабатываются ферменты, которые требуются для переваривания конкретного продукта, потребляемого в данный момент. После этого уже запускается все оставшееся пищеварение», — сказал диетолог.
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Анастасия Бондарева