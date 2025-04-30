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Диетолог раскрыл неожиданную правду о бобовых

Диетолог Пристанский: бобовые культуры могут быть только дополнением к крупам
Фото: iStock/7713Photography

Фото: iStock/7713Photography

В современном мире люди все чаще экспериментируют со своим питанием: отказываются от сладкого, от круп, от животного белка. Особенно популярна стала замена мяса бобовыми. Но является ли такое питание полноценным?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о том, насколько полезные бобовые культуры в питании.

«Кроме обширного выделения метана и разнообразных других газов, бобы содержат в себе достаточное количество белка. То есть если мы не доедаем по белковым компонентам, то бобы помогут. Проблема в том, что соотношение аминокислот внутри бобовых не совсем полноценное, соответственно, эти культуры должны быть в дополнение к рациону — тем же крупам», — объяснил эксперт.

По его словам, бобовые не стоит употреблять людям с выраженными проблемами ЖКТ.

«Они могут вызвать газообразование и обострения. Но, безусловно, употребление бобовых не является поводом отказываться от животных продуктов. Потому что все должно быть сбалансировано», — подчеркнул диетолог.

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Диетолог Пристанский: сочетание белков, жиров и углеводов — основа питания
30 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/Daria Kulkova

Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основной принцип питания — сочетание белков, жиров и углеводистой пищи.

«Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию», — сказал эксперт.

По его словам, все «компоненты здоровой тарелки» играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.

«Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола», — подчеркнул Пристанский.

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#питание
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Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили свою работу
30 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля временно приостановлена работа. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — пишет в telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в Иваново введены с 02:45 по московскому времени. Приостановка работы нижегородского аэропорта продолжается с 03:07. Воздушная гавань Ярославля перестала принимать рейсы в это же время. О причинах введения ограничений не сообщается.

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Суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по ЖКХ с рэпера Тимати
30 апреля 2025, 04:30

Фото: iStock/VvoeVale

Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга с рэпера Тимати по оплате ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — передает агентство.

В один день будет рассмотрено два иска. Заседание состоится 30 апреля. Размер накопившегося долга не сообщается. На данный момент Тимати не давал никаких комментариев по данному вопросу.

Стоит отметить, что еще в прошлом году Фонд капитального ремонта обращался к артисту насчет погашения долгов. При этом суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей.

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#жкх
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РБК: «Магнит» станет владельцем «Азбуки вкуса» в Москве и Петербурге
30 апреля 2025, 02:13

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Новым владельцем магазинов «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге станет розничная сеть «Магнит». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знающие итоги переговоров.
«„Магнит“ договорился о приобретении „контрольного пакета“ в бизнесе „Азбуки вкуса“. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра», — говорится в сообщении.

При этом официальные лица «Азбуки вкуса» и «Магнит» данную информацию комментировать отказались. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 30-35 миллиардов рублей.

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ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера
30 апреля 2025, 01:23

Фото: iStock/Noel Castley-Wright

ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ведомство поделилось материалами на своей официальном сайте.
В архивных документах подробнее рассказывается о событиях в бункере Гитлера до и после его самоубийства. К тому же в материалах сообщается о задержании группой «Смерш» людей из ближайшего окружения фюрера. Среди них были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер.

Напомним, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере 30 апреля 1945 года. Это произошло в столице Германии Берлине, окруженном войсками советской армии.

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