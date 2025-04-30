Диетолог раскрыл неожиданную правду о бобовых

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В современном мире люди все чаще экспериментируют со своим питанием: отказываются от сладкого, от круп, от животного белка. Особенно популярна стала замена мяса бобовыми. Но является ли такое питание полноценным?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о том, насколько полезные бобовые культуры в питании.
По его словам, бобовые не стоит употреблять людям с выраженными проблемами ЖКТ.
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«Кроме обширного выделения метана и разнообразных других газов, бобы содержат в себе достаточное количество белка. То есть если мы не доедаем по белковым компонентам, то бобы помогут. Проблема в том, что соотношение аминокислот внутри бобовых не совсем полноценное, соответственно, эти культуры должны быть в дополнение к рациону — тем же крупам», — объяснил эксперт.
По его словам, бобовые не стоит употреблять людям с выраженными проблемами ЖКТ.
«Они могут вызвать газообразование и обострения. Но, безусловно, употребление бобовых не является поводом отказываться от животных продуктов. Потому что все должно быть сбалансировано», — подчеркнул диетолог.
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Анастасия Панченко