Диетолог раскрыла, к чему приведет один день в неделю без мяса

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Всего один день в неделю, проведенный без употребления мяса и животных белков, поможет в профилактике против мочекаменной болезни, подагры и диабета. Об этом заявила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, такие постные дни также будут способствовать долголетию.
«Сейчас идею продвигать добровольные еженедельные постные дни озвучили в «Роскачестве», по аналогии с советской традицией рыбного дня в четверг. Это была хорошая история, благодаря которой у людей было разнообразие в рационе. Так что подобная инициатива мне нравится. <…> Я, как врач, могу это рекомендовать, и могу сказать, что мои пациенты, которые ко мне попадают с обострениями, это делают», — пояснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время специалисты рассказали, как уберечь здоровье и красоту волос с наступлением зимы. Главное правило в холодное время года — это обязательное ношение шапки. Об этом сообщила разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук Наталия Жегалова в разговоре с «Вечерней Москвой».
По словам эксперта, «парниковый эффект» от шапки приводит к более активной работе сальных желез и, соответственно, быстрому загрязнению волос. Однако отказ от головного убора приведет к куда более плачевным последствиям, так как минусовая температура провоцирует сужение сосудов в коже головы и нарушение кровообращения, что вызывает ломкость волос и их выпадение.
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