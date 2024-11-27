Диетолог раскрыла, к чему приведет один день в неделю без мяса

Всего один день в неделю, проведенный без употребления мяса и животных белков, поможет в профилактике против мочекаменной болезни, подагры и диабета. Об этом заявила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, такие постные дни также будут способствовать долголетию.