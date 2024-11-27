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Диетолог раскрыла, к чему приведет один день в неделю без мяса

Диетолог Дианова: один день без мяса в неделю поможет против подагры и диабета
Фото: iStock/Vladimir Mironov

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Всего один день в неделю, проведенный без употребления мяса и животных белков, поможет в профилактике против мочекаменной болезни, подагры и диабета. Об этом заявила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, такие постные дни также будут способствовать долголетию.
«Сейчас идею продвигать добровольные еженедельные постные дни озвучили в «Роскачестве», по аналогии с советской традицией рыбного дня в четверг. Это была хорошая история, благодаря которой у людей было разнообразие в рационе. Так что подобная инициатива мне нравится. <…> Я, как врач, могу это рекомендовать, и могу сказать, что мои пациенты, которые ко мне попадают с обострениями, это делают», — пояснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время специалисты рассказали, как уберечь здоровье и красоту волос с наступлением зимы. Главное правило в холодное время года — это обязательное ношение шапки. Об этом сообщила разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук Наталия Жегалова в разговоре с «Вечерней Москвой».



По словам эксперта, «парниковый эффект» от шапки приводит к более активной работе сальных желез и, соответственно, быстрому загрязнению волос. Однако отказ от головного убора приведет к куда более плачевным последствиям, так как минусовая температура провоцирует сужение сосудов в коже головы и нарушение кровообращения, что вызывает ломкость волос и их выпадение.

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Подмосковным выпускникам расскажут, как выбрать дисциплины для сдачи ГИА
27 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области стартовала региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация», которая проводится четвёртый год подряд. Её цель – сформировать сознательный подход к выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Акцию одобрил Рособрнадзор. Профориентационная работа помогает заинтересовать выпускников, познакомить их с предприятиями городского округа, поддержать в выборе дальнейшего образовательного пути и профессионального самоопределения. Такие акции помогают выпускникам определиться и узнать о новых производственных возможностях родного города, что особенно важно перед финальным выбором предметов для сдачи ГИА», – говорится в сообщении.
26 ноября акция стартовала в Мытищах. В ней участвовали ведущие вузы, колледжи и предприятия, расположенные в городском округе, а также ученики девятых и 11-х классов городских округов Мытищи, Пушкинский, Щёлково и Сергиево-Посадский.

27 ноября акция продолжается в Дубне. Приглашены 11-классники городских округов Талдомский, Дмитровский, Лобня и Клин, а также резиденты особой экономической зоны «Дубна» и представители Объединённого института ядерных исследований.

А в Волоколамске 10 декабря пройдет выставка-форум образовательных учреждений округа.

До конца января акция пройдёт во всех муниципалитетах Московской области.

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#московская область
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел благоустроенный сквер в Голицыне
27 ноября 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благоустройство сквера рядом с храмом Преподобного Серафима Саровского в городе Голицыно Одинцовского округа завершено, обновлённую локацию осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу по благоустройству сквер попал по итогам народного рейтингового голосования.

«Свыше десяти тысяч жителей проголосовали в прошлом году за то, чтобы облагородить эту территорию. Объект победил в III Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — напомнил Андрей Иванов.
В рамках благоустройства в сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, отремонтировали мостик, установили уличное освещение, поставили скамейки и ограждения. Кроме того, на территории сквера установили детскую площадку, спортплощадку для командных игр и создали воркаут-зону.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Завершающим этапом благоустройства сквера станет озеленение, которое проведут весной.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#скверы
#благоустройство
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Новую котельную в одинцовском посёлке «Санаторий Поречье» запустят в декабре
27 ноября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Блочно-модульную котельную монтируют в поселке «Санаторий Поречье» Одинцовского городского округа, запустить её должны уже в декабре. Ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«До запуска новой блочно-модульной котельной в посёлке работает старая газовая котельная, она подаёт тепло в пятиэтажный многоквартирный дом и семь частных домовладений. Эту котельную тщательно подготовили к отопительному сезону, объект работает в штатном режиме. Сейчас контролируем финальные работы на объекте, привлекли силы «Звенигородских инженерных сетей», — сказал Андрей Иванов.

Андрей Иванов (второй справа). Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В настоящее время в новой котельной устанавливают и подключают оборудование, затем будут проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Мощность котельной составит 1,5 МВт. Строительство ведётся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#котельная
#строительство
#андрей иванов
#жкх
#теплоснабжение
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Школьник из Истры написал сочинение о спикере Госдумы Володине
27 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock / Farknot_Architect

Ученик истринской школы, выполняя домашнее задание по обществознанию, написал сочинение о председатели Госдумы Вячеславе Володине. Об этом рассказали REGIONS.RU в образовательном учреждении.
«В задании рассказать об известном земляке дети обычно пишут про Гагарина, Менделеева, Чехова. Учитель не ожидал увидеть в тетради ученика портрет спикера Госдумы», – сообщает REGIONS.RU.
Один из учащихся воспринял понятие «известный земляк» буквально. Он зашёл дома в интернет и выяснил, что в коттеджных поселках на территории городского округа Истра проживает немало известных современников – артистов, блогеров, бизнесменов и политиков.

Фото: REGIONS.RU

Особенно его впечатлила биография Володина. Мальчик написал о нём сочинение и даже вклеил в тетрадь распечатанное фото председателя нижней палаты парламента.

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#вячеслав володин
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#истра
#подмосковье
#московская область
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Школу в звенигородском микрорайоне «Восточный» введут в эксплуатацию в июне
27 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Школу на 1100 мест микрорайоне «Восточный» в Звенигороде планируют ввести в эксплуатацию в июне будущего года. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава проинспектировал ход строительства здания. Строительная готовность объекта превысила 50%. На стройплощадке задействованы 103 рабочих и 10 единиц техники.
«Строительная готовность объекта составляет 52%, строительство идёт в хорошем темпе. Подрядчик одновременно ведёт фасадные работы, монтирует внутренние инженерные системы и металлоконструкции, занимается отделочными работами, устройством кровли и фундаментной плиты. В соответствии с госпрограммой ввод школы в эксплуатацию должен произойти в июне 2025 года», – отметил Иванов.
На прилегающей территории продолжается благоустройство. Глава муниципалитета поручил строителям обустроить на улице удобное пространство для проведения общешкольных мероприятий.
«Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года. Долгожданная школа сделает жизнь всего микрорайона значительно комфортнее», – уверен Иванов.
В современном четырёхэтажном здании школы разместят 64 кабинета. Блок начальной школы включает учебные классы, спортзал, помещение группы продлённого дня.

В общешкольном блоке предусмотрены учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории сформируют несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учёбы.

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#одинцовский городской округ
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик рассказал, сколько сантиметров снега будет в Москве к выходным
Синоптик Цыганков: самая холодная ночь в Москве будет с 27 на 28 ноября
27 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/ChamilleWhite

Последняя неделя ноября пока не пугает жителей Москвы и Подмосковья сильными морозами и метелями. Как долго будут стоять положительные градусы на термометрах и скоро ли ждать снегопада?
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области ноябрь на два градуса выше нормы.

«Предзимняя теплая погода остается на всю неделю до выходных. Небольшой снег ожидается 28 ноября, мокрый снег — 29 ноября, тогда же будет относительно теплый атмосферный фронт. Выпадет примерно 2-3 см снега, но температура дневная будет 0, 2 градуса. Воскресенье будет без осадков», — сказал он.

По его словам, самая холодная ночь будет со среды на четверг — ожидается -2, -4 градуса, а днем 0, 2.

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Перечислены самые необычные вакансии года
Superjob: Самые необычные вакансий 2024 года — сборщик бутербродов и позолотчик
27 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/VASYL MYKHAILENKO

Исследование аналитиков Superjob показало, что в топ самых необычных вакансий этого года вошли менеджер распила, а также сборщик бутербродов и позолотчик.
Как передаёт RT, в топе самых необычных вакансий также оказались работник на утюг, специалист на зашив мыска у носков, выгульщик собак, виноградарь и смотритель японского сада.

А аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru раскрыли интересны вакансии Кузбасса. К ним, среди прочего, специалисты отнесли начальника отдела мотивации.

«Специалист будет разрабатывать и внедрять новые систем мотивации и стимулирования для сотрудников, рассчитывать и анализировать численность персонала и контролировать формирование штатного расписания», — приводит «Сiбдепо» пояснения аналитиков.

Также в регионе числится вакансия медицинского физика от онкологического диспансера.

Ранее опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.

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Автоюрист напомнил, за что можно получить штрафы зимой на дорогах
Автоюрист Князев: зимой на дорогах можно лишиться прав или получить арест
27 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/Erich Fend

Последние ноябрьские дни знаменуют собой приближение зимы, а значит - заснеженных дорог. В таких условиях часто происходят ДТП или неприятные ситуации, которых можно было бы избежать.
Автоюрист Сергей Князев в беседе с «Радио 1» напомнил о том, за что можно получить штраф зимой на дороге.

«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более 5 с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — сказал он.

Самое распространенное, по мнению автоэксперта, нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.

«Стоп-линию очень плохо видно, поскольку она покрыта гололедом, а вот на камере все очень хорошо просматривается», — сообщил собеседник.

Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги за 3-4 минуты.

Также Сергей Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав.

«Если такое произошло, я могу посоветовать возместить ущерб, причиненный тому человеку, чью машину вы задели. То есть это можно сделать по протоколу закона, по европротоколу. Закон не обязывает вас обязательно вызывать ГАИ и в полицию. Вы можете на месте заполнить это по европротоколу. В крайнем случае, если вы куда-то торопитесь, оставить на машине визитку с запиской, чтобы вам перезвонили для решения ситуации», — порекомендовал эксперт.

Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру.

«Ну опять же правила дорожного движения предусматривают, что в случае ДТП, если вам неизвестна личность второго водителя, вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД, сообщить о происшедшем, и там уже вам дадут инструкции», — сообщил автоюрист.

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Глава АИДТ Ветров предложил запретить продавать детскую косметику
27 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики.
По его мнению, детская косметика негативно влияет на психику ребёнка, в том числе формируя определённые стандарты красоты и провоцируя стремление к преждевременному взрослению.

«Прошу изучить эту проблему, дать своё заключение и в случае подтверждения моих доводов выступить с инициативой по изменению существующей нормативно-правовой базы с целью искоренения детской косметики с российского рынка», — приводит RT обращение Ветрова на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Однако некоторые родители разрешают своим детям не просто вредные игрушки, но и позволяют откровенно пагубные для здоровья ребёнка действия. Так, жительница города Белово Кемеровской области позволила своему малолетнему сыну курить сигарету, а происходящее сняла на видео и выложила в соцсети. Пользователи Сети возмутились подобному.

«Мда, ужас, куда родители смотрят? Вырастит с проблемами в развитии и проблемами со здоровьем. Молодцы, убиваете таким образом детей!» — приводит «Сiбдепо» слова одного из комментаторов видео.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.

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