Диетолог Соломатина рассказала, как стресс приводит к ожирению

Фото: iStock/towfiqu ahamed
26 ноября считается Международный днем борьбы с ожирением. Ожирение является причиной более 200 заболеваний, среди которых поражение репродуктивной функции, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов. В Государственной Думе предлагают включить этот недуг в национальный список социально значимых заболеваний.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» ожирение — это комплексное заболевание, которое формируется в том числе из-за стресса.
По ее словам, для борьбы с ожирением каждому человеку нужна своя индивидуальная диета, однако сначала рекомендуется начать с классической инструкции здорового питания — образа жизни.
Она подчеркнула, что на эту тему должна вестись системная просветительская работа, которая исключит все неграмотные подходы.
Читайте также:
Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму
Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол
Названы опасные последствия переедания
«На это влияет множество факторов. Сахар, белая мука, приносит удовольствие людям. Нехватка витамина D приводит к нервным заболеваниям, психическим и так далее. То есть это прямое влияние на любую систему. Недостаток кислорода, глюкозы потянет за собой хандру и прочее», — сказала она.
По ее словам, для борьбы с ожирением каждому человеку нужна своя индивидуальная диета, однако сначала рекомендуется начать с классической инструкции здорового питания — образа жизни.
«Все это очень индивидуально. У каждого человека свой организм, который подвержен определенным стрессам и заболеваниям. И для каждого своя диета. Но сначала нужно отточить болванку, основа здорового питания должна быть. Помимо правильного питания нужно обращать внимание на осознанность, образованность — тут много всего», — сообщила врач.
Она подчеркнула, что на эту тему должна вестись системная просветительская работа, которая исключит все неграмотные подходы.
Читайте также:
Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму
Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол
Названы опасные последствия переедания
Анастасия Бондарева