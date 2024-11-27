Диетолог Дианова объяснила пользу постных разгрузочных дней

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Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что постные разгрузочные дни с отказом от продуктов животного происхождения способствуют профилактике диабета, снижают риски развития хронических заболеваний, а также благоприятствуют долголетию.
«Это снижение рисков хронических заболеваний, риска диабета. Это не способ похудения, но это способ работы со здоровьем. Если делать это регулярно, раз в неделю убирать животные продукты, то это принесёт колоссальную пользу в долгосрочной перспективе. Научные исследования показывают, что растительная пища удлиняет теломеры – участки ДНК, связанные с долголетием», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
А группа российских и турецких учёных обнаружила настоящий суперфуд – жимолость. Исследователи обнаружили в ней 44 новых полезных соединения. Отмечается, что обнаруженные данные могут быть применены при создании новых БАДов и даже лекарств для комплексной терапии ВИЧ и рака.
«Сейчас мы проводим исследование, какие гены в жимолости отвечают за её размер, плотность кожуры и другие показатели, важные для промышленности, что в дальнейшем поможет более глубоко перерабатывать ягоду», — добавил в беседе с RT биоинформатик, профессор Мухаммад Амджад Наваз.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявлял, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.
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