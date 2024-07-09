Диетолог раскрыла, какие заболевания может спровоцировать мороженое

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Американские ученые заявили, что мороженое является полезным продуктом, благодаря содержанию кальция и белка. В своем исследовании они сравнили любимую всеми сладость с яйцом. Однако все ли так радужно?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое полезным назвать нельзя, однако там есть ценные для организма вещества, полученные из переработки молочных продуктов.
Он добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.
По ее словам, вредность мороженого заключается в большом количестве содержащегося сахара и различного рода усилителей вкуса.
Собеседница отметила, что мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.
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«В нашем рационе есть молочные продукты: молоко, йогурт, ряженка. Молоко полезно за счет того, что там есть кальций и белок, в кисломолочных продуктах есть молочно-кислые бактерии-пробиотики, что полезно для кишечника. Мороженое делается либо из сливок, либо из молока, то есть оно не имеет никаких дополнительных плюсов по сравнению с молоком или со сливками», — рассказала эксперт.
Он добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.
«Если мороженое из сливок, то там еще будет избыток насыщенных жиров — это вредно. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах. Мороженое из молока имеет меньшую калорийность, но оно менее вкусное», — сказала специалист.
По ее словам, вредность мороженого заключается в большом количестве содержащегося сахара и различного рода усилителей вкуса.
«В составе бывают консерванты, красители, это делает продукт ультраобработанным. И сахар, и всякие вещества, которые усиливают вкус — это совсем вредно. Сахар нужно употреблять в умеренных количествах: до 5-10 процентов от рациона», — порекомендовала диетолог.
Собеседница отметила, что мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.
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Анастасия Бондарева