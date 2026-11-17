Психолог назвала искажённое восприятие тела признаком анорексии
Люди с анорексией могут видеть лишний вес даже при выраженной худобе, рассказала доцент кафедры юридической психологии и права МГППУ Наталия Власова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, один из признаков расстройства пищевого поведения — чрезмерная сосредоточенность на собственной внешности. Стремление постоянно улучшать фигуру способно подтолкнуть человека к дальнейшему снижению веса, даже если его масса уже достигла критически низкого уровня.
Власова отметила, что в России расстройствами пищевого поведения страдают около 5–8% взрослых. При этом статистика учитывает людей, обратившихся за помощью и получивших диагноз.
Согласно опросам, признаки таких расстройств встречаются примерно у 20% девушек подросткового и юношеского возраста. Исследования специалиста и её коллег показали, что свыше 70% девушек в возрасте 25 лет недовольны своим телом, хотят похудеть и неоднократно пробовали диеты, БАДы или лекарственные препараты для снижения веса.
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