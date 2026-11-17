17 ноября 2026, 07:19

Психолог Власова: неадекватная оценка своего тела — один из симптомов анорексии

Фото: iStock/ronstik

Люди с анорексией могут видеть лишний вес даже при выраженной худобе, рассказала доцент кафедры юридической психологии и права МГППУ Наталия Власова. Об этом сообщает «Газета.Ru».