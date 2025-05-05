Названы процедуры, которые не стоит делать у косметолога

Фото: iStock/Wirestock
Кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик рассказал о процедурах, которые не следует доверять косметологам.
В первую очередь специалист предупредил о коррекции носа не у хирурга. Также Круглик посоветовал не обращаться к косметологам при решении увеличить грудь.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как сократить потребление натрия
Россиянам назвали продукты с чрезвычайно высоким содержанием «скрытой» соли
Диетолог рассказала о неожиданных свойствах вишни и черешни
«Безоперационная ринопластика у косметолога может привести к эмболии и таким страшным последствиям, как ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуд», — объяснил врач «Газете.Ru».Желающим избавиться от жировых ловушек на теле тоже прямой путь к пластическому хирургу. Только такой специалист поможет и при сильном нависании век, брыли, индюшачьи шеи, гравитационном птозе 3-й или 4-й степени.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как сократить потребление натрия
Россиянам назвали продукты с чрезвычайно высоким содержанием «скрытой» соли
Диетолог рассказала о неожиданных свойствах вишни и черешни
Манцаев Рамиль