Диетолог раскрыла неожиданную опасность любимого всеми тайского супа

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Блюда тайской национальной кухни являются одними из любимых у россиян. Особенной популярностью пользуется острый суп — том ям, который отличается своим богатым витаминным составом и низкой калорийностью.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про обратную сторону всем известного тайского супа.
Она добавила, что также основное ограничение употребления том-яма будет связано и с креветками, потому что в них большое количество жиров и холестерина.
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«Большой минус том яма — кокосовое молоко. Кокос содержит большое количество насыщенных жиров. И людям с нарушением липидного обмена, с повышенным холестерином, с болезнями сердца надо быть осторожнее с продуктами, содержащими кокос (молоко, масло)», — сказала диетолог.
Она добавила, что также основное ограничение употребления том-яма будет связано и с креветками, потому что в них большое количество жиров и холестерина.
«Раз в неделю употреблять том ям — оптимально. Он в любом случае полезнее фастфуда. Также его можно приготовить дома, что будет безопаснее», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева