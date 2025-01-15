Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой

Приверженцы традиции крещенских купаний готовятся к зимнему обряду, который состоится в ночь с 18 на 19 января. Согласно народным поверьям, купание в таких водах в день Крещенья способствует духовному очищению и дарует здоровье на весь год. Однако очень важно соблюдать меры предосторожности, о которых рассказал начальник отдела первичной медицинской помощи, врач-терапевт Мытищинской больницы Кирилл Давыдов.