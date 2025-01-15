Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой

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Чтобы избавиться от простуды, чаще всего требуется около недели. Заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники №2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров рассказал, как быстрее победить вирус и облегчить симптомы простудного заболевания.
«Зимой возрастает заболеваемость ОРВИ и гриппом. Часто они сопровождаются жаром, заложенностью носа, ломотой в суставах и головной болью. Доказано, что витамин С сокращает продолжительность простудного заболевания, а витамин D снимает воспаление и поддерживает иммунитет. Облегчить состояние при высокой температуре помогают жаропонижающие препараты. Также при вирусной инфекции нужно много пить. Вода, в том числе с лимоном или мёдом, клюквенный морс, лёгкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат состояние», – отметил Макаров, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Кроме того, следует регулярно полоскать горло и увлажнять слизистую носа. Воздух в помещении не должен был сухим, поэтому рекомендуется использовать увлажнители.
По словам Макарова, при лечении ОРВИ хорошо зарекомендовали себя некоторые растительные препараты. Так, отвар черной бузины снижает температуру и избавляет от воспаления. Нужно заварить столовую ложку цветков стаканом кипятка и дать настояться 20 минут. Принимать по четверти стакана за полчаса до еды.
«Эхинацею назначают как профилактическое и как противопростудное средств. Два фильтр-пакетика заваривают в стакане кипятка, через 15 минут вынимают траву, а объём жидкости доводят до 200 мл. Тёплый раствор следует принимать по полстакана трижды в день за полчаса до еды. А полоскание настоем ромашки помогает при воспалительных процессах во рту и горле», – добавил врач.Однако растительные препараты можно применять только если нет противопоказаний и аллергический реакций на какие-либо компоненты.
«Если простуда не проходит, а только усиливается, высокая температура сохраняется более трёх дней, появляются одышка и хрипы при дыхании, нужно обязательно обратиться к врачу. Только специалист назначит правильное лечение и не допустит осложнений», – заключил Макаров.В подмосковных поликлиниках, как правило, работают кабинеты неотложной помощи, где терапевты принимают без предварительной записи
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