Диетолог Пичугина назвала оптимальный способ подсчёта калорий

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Подсчёт калорий — важный инструмент в заботе о своём здоровье и контроле над весом, однако многие не используют его из-за необходимости постоянно записывать калораж и делать различные вычисления. О том, как сделать подсчёт калорий простым и удобным, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно нужна информация, сколько калорий содержится в его рационе и какого они качества. При этом многие отказываются от подсчёта калорий из-за связанных с этим сложностей. К счастью, современные технологии максимально облегчают этот подсчёт и помогают сохранить мотивацию контролировать калорийность рациона», — сказала Инна Пичугина.Она посоветовала использовать специальные приложения для смартфона или компьютерные программы. В настоящее время существуют программы, автоматически считающие калории, если выбрать продукт из встроенной базы данных или даже просто отсканировать штрих-код.
Кроме того, диетолог порекомендовала готовить еду дома: так подсчитать калораж будет значительно проще. Кроме того, готовка позволяет самостоятельно контролировать и качество продуктов, и размер порции.
Инна Пичугина также напомнила, что снижение калорий не означает «автоматического» улучшения здоровья. Важно, чтобы в рационе сохранялось правильное соотношение белков, жиров и углеводов, и чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.
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Лев Каштанов