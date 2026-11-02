Профессор Охлопков назвал стресс частой причиной развития псориаза
Генетическая предрасположенность к псориазу может долго не давать о себе знать. Болезнь способна начаться во взрослом возрасте под действием внешних факторов, рассказал ректор Института высшего и дополнительного профессионального образования ФНКЦ РР, врач-дерматовенеролог, профессор Виталий Охлопков.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист назвал стресс наиболее частым пусковым механизмом. По его словам, он провоцирует развитие заболевания более чем в половине случаев. Поводом для сильного переживания может стать смерть близкого человека или другая тяжелая утрата.
Среди возможных причин врач выделил вирусные и бактериальные инфекции, в том числе стрептококковое поражение горла. К развитию болезни способны привести гормональные нарушения и прием некоторых препаратов. К таким средствам относятся бета-адреноблокаторы, которые применяют при аритмии и повышенном давлении. При этом врачам не всегда удается установить причину обострения.
При развитии псориаза иммунная система атакует клетки кожи с помощью Т-лимфоцитов. Из-за этого клетки делятся в 10–15 раз быстрее обычного. Обновление кожи занимает от трех до пяти дней вместо 28, на ее поверхности появляются бляшки.
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