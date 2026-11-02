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Профессор Охлопков назвал стресс частой причиной развития псориаза

Псориаз может долго не проявляться до столкновения со стрессом
Фото: iStock/Natalia SERDYUK

Генетическая предрасположенность к псориазу может долго не давать о себе знать. Болезнь способна начаться во взрослом возрасте под действием внешних факторов, рассказал ректор Института высшего и дополнительного профессионального образования ФНКЦ РР, врач-дерматовенеролог, профессор Виталий Охлопков.



В беседе с «Газетой.Ru» специалист назвал стресс наиболее частым пусковым механизмом. По его словам, он провоцирует развитие заболевания более чем в половине случаев. Поводом для сильного переживания может стать смерть близкого человека или другая тяжелая утрата.

Среди возможных причин врач выделил вирусные и бактериальные инфекции, в том числе стрептококковое поражение горла. К развитию болезни способны привести гормональные нарушения и прием некоторых препаратов. К таким средствам относятся бета-адреноблокаторы, которые применяют при аритмии и повышенном давлении. При этом врачам не всегда удается установить причину обострения.

При развитии псориаза иммунная система атакует клетки кожи с помощью Т-лимфоцитов. Из-за этого клетки делятся в 10–15 раз быстрее обычного. Обновление кожи занимает от трех до пяти дней вместо 28, на ее поверхности появляются бляшки.

Дарья Осипова

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