Профессор Охлопков назвал стресс частой причиной развития псориаза

02 ноября 2026, 08:02

Псориаз может долго не проявляться до столкновения со стрессом

Фото: iStock/Natalia SERDYUK

Генетическая предрасположенность к псориазу может долго не давать о себе знать. Болезнь способна начаться во взрослом возрасте под действием внешних факторов, рассказал ректор Института высшего и дополнительного профессионального образования ФНКЦ РР, врач-дерматовенеролог, профессор Виталий Охлопков.