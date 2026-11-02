Химик Мартынов объяснил, как убрать запах с новой одежды

02 ноября 2026, 07:20

Химик Мартынов: уксус и сода помогают избавиться от неприятного запаха на вещах

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Доцент кафедры аналитической химии Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Леонид Мартынов посоветовал постирать или проветрить новые вещи перед использованием. Если запах сохраняется, специалист предложил попробовать соду или уксус.