Химик Мартынов объяснил, как убрать запах с новой одежды
Доцент кафедры аналитической химии Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Леонид Мартынов посоветовал постирать или проветрить новые вещи перед использованием. Если запах сохраняется, специалист предложил попробовать соду или уксус.
В беседе с «Газетой.Ru» мужчина объяснил, что источник запаха часто связан с производством и хранением одежды. Его могут давать красители, закрепители цвета и составы для обработки ткани. Некоторые пропитки придают материалу гладкость или защищают его от огня. Посторонний запах способен появиться и при перевозке из-за контакта с упаковкой.
По словам химика, обычно такие вещи не представляют опасности после стирки или проветривания. Однако резкий запах растворителя, раздражение глаз или першение в горле требуют внимания. Если одежда продолжает сильно пахнуть после ухода, носить ее не стоит. Особенно осторожно следует обращаться с бельем, футболками и постельными принадлежностями.
Для удаления запаха специалист рекомендует оставить вещь на воздухе на пару дней. Еще один способ — положить ее в пакет рядом с открытой коробочкой соды. При стирке Мартынов предложил добавить полстакана уксуса. Справиться с проблемой помогут и магазинные поглотители запаха.
Химик не советует маскировать запах парфюмерией: ароматы смешаются и могут усилить дискомфорт. Сушить сильно пахнущую одежду в закрытой комнате тоже не стоит.
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