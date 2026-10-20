Риелтор назвал сигналы, при которых стоит отказаться от покупки квартиры
Риелтор Гершкович назвал условия, при которых стоит отказаться от покупки жилья
Риелтор Марк Гершкович перечислил ситуации, когда покупателю лучше отказаться от сделки с квартирой.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт дал совет проявлять особую осторожность при сделках по доверенности. По его словам, спешка с залогом и попытки скрыть техническое состояние квартиры могут привести к потере денег и прав на недвижимость.
«От покупки недвижимости нужно отказаться, если есть проблемы с документами, например незаконная перепланировка. Желание продавца получить расчёт наличными или указать в договоре заниженную стоимость — тоже плохие признаки. Нужно отказаться, если квартира за непродолжительное время сменила сразу несколько владельцев», — сообщил риелтор.При этом Гершкович отметил, что большая скидка не всегда говорит об обмане — собственник может спешить из-за переезда или развода.