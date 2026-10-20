Риелтор назвал сигналы, при которых стоит отказаться от покупки квартиры

20 октября 2026, 18:32

Риелтор Гершкович назвал условия, при которых стоит отказаться от покупки жилья

Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Риелтор Марк Гершкович перечислил ситуации, когда покупателю лучше отказаться от сделки с квартирой.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт дал совет проявлять особую осторожность при сделках по доверенности. По его словам, спешка с залогом и попытки скрыть техническое состояние квартиры могут привести к потере денег и прав на недвижимость.

«От покупки недвижимости нужно отказаться, если есть проблемы с документами, например незаконная перепланировка. Желание продавца получить расчёт наличными или указать в договоре заниженную стоимость — тоже плохие признаки. Нужно отказаться, если квартира за непродолжительное время сменила сразу несколько владельцев», — сообщил риелтор.