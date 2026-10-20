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Риелтор назвал сигналы, при которых стоит отказаться от покупки квартиры

Риелтор Гершкович назвал условия, при которых стоит отказаться от покупки жилья
Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Риелтор Марк Гершкович перечислил ситуации, когда покупателю лучше отказаться от сделки с квартирой.



В беседе с изданием «Абзац» эксперт дал совет проявлять особую осторожность при сделках по доверенности. По его словам, спешка с залогом и попытки скрыть техническое состояние квартиры могут привести к потере денег и прав на недвижимость.

«От покупки недвижимости нужно отказаться, если есть проблемы с документами, например незаконная перепланировка. Желание продавца получить расчёт наличными или указать в договоре заниженную стоимость — тоже плохие признаки. Нужно отказаться, если квартира за непродолжительное время сменила сразу несколько владельцев», — сообщил риелтор.
При этом Гершкович отметил, что большая скидка не всегда говорит об обмане — собственник может спешить из-за переезда или развода.
Ольга Щелокова

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