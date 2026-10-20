Кардиологи объяснили, какое давление считать нормальным в пожилом возрасте
Для людей старшего возраста целевые показатели артериального давления зависят не только от возраста, но и от общего состояния здоровья. Согласно рекомендациям, для пациентов младше 65 лет ориентиром может быть давление ниже 130/80 мм рт. ст., если человек хорошо переносит лечение. Для людей старше 65–70 лет целевое систолическое давление обычно составляет 130–139 мм рт. ст., а диастолическое должно оставаться ниже 80 мм рт. ст.
Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на публикацию дзен-канала «ПРО ФИНАНСЫ». В материале отмечается, что более строгий контроль давления помогает снизить риск инсульта и инфаркта, в том числе у пожилых людей.
При этом универсальных значений для всех пациентов нет. При старческой астении, тяжёлом сахарном диабете, болезни Паркинсона или хронической почечной недостаточности врач может установить другие целевые показатели. В таких случаях чрезмерное снижение давления способно ухудшить кровоснабжение жизненно важных органов.
Пожилым людям рекомендуют регулярно измерять давление утром и вечером и записывать результаты. Если показатели нестабильны, врач может назначить суточное мониторирование артериального давления, которое помогает оценить изменения в течение суток.
При стабильно высоких показателях не следует самостоятельно увеличивать дозировку препаратов. Корректировать лечение необходимо вместе с врачом с учётом сопутствующих заболеваний и принимаемых лекарств.
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