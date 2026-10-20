Кардиологи объяснили, какое давление считать нормальным в пожилом возрасте

20 октября 2026, 16:33

Для людей старше 65 лет нормой считается давление 130–139

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Для людей старшего возраста целевые показатели артериального давления зависят не только от возраста, но и от общего состояния здоровья. Согласно рекомендациям, для пациентов младше 65 лет ориентиром может быть давление ниже 130/80 мм рт. ст., если человек хорошо переносит лечение. Для людей старше 65–70 лет целевое систолическое давление обычно составляет 130–139 мм рт. ст., а диастолическое должно оставаться ниже 80 мм рт. ст.