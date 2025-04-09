Диетолог рассказал, что влияет на вес тела и как уменьшить объемы

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В погоне за «телом мечты» люди зачастую прибегают к жестким диетам и спортивному режиму.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главные составляющие «телостроительства» — питание и тренировки.
По его словам, в теле человека проходит очень большое количество процессов: задержка и сливание жидкости, скопление и утечка каловых масс и так далее, что влияет на вес и состояние.
Он добавил, что для поддержания здоровья не стоит страдать от каких-то недостатков, необходимо просто делать осознанный выбор в пользу своего организма.
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«Тренировок может быть 3−4 раза в неделю по часу-полтора. Основа работы — это кухня. То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что он пытается создать в спортзале», — объяснил эксперт.
По его словам, в теле человека проходит очень большое количество процессов: задержка и сливание жидкости, скопление и утечка каловых масс и так далее, что влияет на вес и состояние.
«В один день вы можете проснуться и будете 76 килограмм, а к концу недели почему-то 80, но визуально вы не сильно изменились. Самый оптимальный вариант измерения собственных пропорций — зеркало», — сказал диетолог.
Он добавил, что для поддержания здоровья не стоит страдать от каких-то недостатков, необходимо просто делать осознанный выбор в пользу своего организма.
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Анастасия Панченко