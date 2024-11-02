Врач Казачкова озвучила неожиданную пользу киви

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Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
«В киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Кроме этого, этот полезный фрукт помогает укреплять стенки сосудов и иммунитет, бороться с вирусами, нормализовывать работу кишечника, а также сохранять молодость и упругость кожи, добавила специалист.
Ранее заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.
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