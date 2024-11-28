Диетолог назвал самые опасные диеты

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Самые строгие диеты грозят организму множеством различных заболеваний, включая анорексию, булимию, язвами ЖКТ и гастритами. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при любом похудении самое главное — не уходить в крайности, иначе можно легко потерять здоровье.
«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия, — предупредил Гинзбург», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время для сохранения здоровья следует больше обращать внимания на фрукты. К примеру, для профилактики ОРВИ отлично подойдут цитрусовые, поделилась главный консультант по нутрициологии компании «Виво Маркет» Алла Порхун в разговоре с «Газетой.Ru».
«Цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты — остаются классическим выбором благодаря высокому содержанию витамина C. Этот витамин поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, создавая дополнительный барьер против инфекций. Например, лимон, добавленный в чай с медом, помогает успокоить воспаленное горло», — пояснила она.Не менее полезными в борьбе с вирусными инфекциями будут киви, гранат, бананы, яблоки и хурма, подчеркнула Порхун.
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