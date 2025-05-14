Диетолог рассказал о пользе и вреде известной закуски

Фото: iStock/Victoria Popova
Хумус — одна из самых популярных закусок. В состав этого блюда входит пюре из нута, турецкого гороха, оливковое масло, тахини, кунжутная паста, лимонный сок и специи. По мнению специалистов, хумус богат растительным белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что хумус — очень старое питательное блюдо, которое можно мешать с чем угодно.
По словам диетолога, хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры, поэтому очень важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион — на 100 грамм продукта ориентировочно 18−19 граммов жиров.
Читайте также:
Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения
Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта
Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи
«Как и любые бобово-ореховые миксы, он достаточно сильно богат витамином А, высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Но важно понимать, что, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь, туда добавлены разнообразные масла и наполнители», — сказал он.
По словам диетолога, хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры, поэтому очень важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион — на 100 грамм продукта ориентировочно 18−19 граммов жиров.
«Чаще всего хумус мешают с острыми соусами, с острыми маслами, даже с чем-то сладким. Заменить его можно, например, ореховыми помазками. По жирам — то же самое почти, но зато разнообразие», — объяснил Пристанский.
Читайте также:
Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения
Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта
Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи
Анастасия Панченко