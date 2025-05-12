Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи

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Острая пища не вредит людям, не страдающим болезнями ЖКТ, и может быть показана для тех, у кого наблюдается сниженная кислотность желудка. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Острые продукты, безусловно, могут быть в нашем рационе, но они не должны быть приоритетными, потому как они вызывают и гиперсаливацию, и выработку большого количества пищеварительных ферментов и соков. Если у человека есть уже проблемы с ЖКТ, они будут только усугубляться», — пояснила Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом она уточнила, что людям без проблем с ЖКТ острая пища не противопоказана, а наоборот, может принести пользу. Например, она полезна при пониженной секреторной функцией желудочно-кишечного тракта, а также является профилактикой паразитарных факторов и бактериальной инфекции.
В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что не стоит смешивать алкоголь и газировку, так как это значительно усиливает нагрузку на организм.
«Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка. Это делает ее более проницаемой, и алкоголь быстрее всасывается в кровь. Результат? Пьянеете быстрее и сильнее, теряете контроль раньше, чем планировали. Хотя, казалось бы, разбавил алкоголь и вероятность напиться меньше. На деле же, все в точности наоборот», — пояснила Хайкина.
Она также добавила, что подобные напитки очень калорийны. При этом сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы, а алкоголь, наоборот, замедляет ее переработку, что может вызвать сильную слабость, потливость и привести к риску гипогликемии и усилению похмелья на утро, предупредила Хайкина.
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Элина Позднякова