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Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи

Диетолог Королева: Острая пища улучшает пищеварение и помогает от паразитов
Фото: iStock/Magone

Фото: iStock/Magone

Острая пища не вредит людям, не страдающим болезнями ЖКТ, и может быть показана для тех, у кого наблюдается сниженная кислотность желудка. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Острые продукты, безусловно, могут быть в нашем рационе, но они не должны быть приоритетными, потому как они вызывают и гиперсаливацию, и выработку большого количества пищеварительных ферментов и соков. Если у человека есть уже проблемы с ЖКТ, они будут только усугубляться», — пояснила Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она уточнила, что людям без проблем с ЖКТ острая пища не противопоказана, а наоборот, может принести пользу. Например, она полезна при пониженной секреторной функцией желудочно-кишечного тракта, а также является профилактикой паразитарных факторов и бактериальной инфекции.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что не стоит смешивать алкоголь и газировку, так как это значительно усиливает нагрузку на организм.

«Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка. Это делает ее более проницаемой, и алкоголь быстрее всасывается в кровь. Результат? Пьянеете быстрее и сильнее, теряете контроль раньше, чем планировали. Хотя, казалось бы, разбавил алкоголь и вероятность напиться меньше. На деле же, все в точности наоборот», — пояснила Хайкина.

Она также добавила, что подобные напитки очень калорийны. При этом сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы, а алкоголь, наоборот, замедляет ее переработку, что может вызвать сильную слабость, потливость и привести к риску гипогликемии и усилению похмелья на утро, предупредила Хайкина.

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Кардиолог: чередуйте виды деятельности во избежание проблем со здоровьем
09 мая 2025, 11:48

Фото: iStock/shironosov

Оптимальная продолжительность труда на даче, как и на любой работе, — восемь часов. Однако, если не делать перерывы, не чередовать виды деятельности, изнурять себя физической нагрузкой, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам медика, важно трезво оценивать свои физические возможности, особенно после зимы, когда многие большую часть времени сидели дома и не занимались спортом. Кондрахин порекомендовал менять виды труда, чтобы не переутомляться.
«Где-то мы должны потаскать, где-то мы должны покопать, где-то мы должны полежать, даже посидеть. То есть убиваться на даче — это не совсем правильно. Не надо себя насиловать какими-то рабочими моментами, которые вы никогда не выполняли», — предупредил врач.
Ранее заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 могут привести к проблемам с сердцем.

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#врач
#здоровье
#труд
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Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Профессор Балабан: Употребление Омега-3 может привести к проблемам с сердцем
08 мая 2025, 12:21

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.

«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.

Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.

По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.

«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.

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Гастроэнтеролог предупредила о риске появления панкреатита в майские праздники
08 мая 2025, 11:23

Фото: iStock/ Mariano Garcia Gaspar

В майские праздники все привыкли встречаться с близкими за большим столом. Однако пиршества могут спровоцировать нагрузки на организм, особенно на органы пищеварения. Одним из последствий для здоровья является острый панкреатит — внезапное воспаление поджелудочной железы, заявила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева.
Эксперт подчеркнула, что 25—35% случаев острого панкреатита связано с излишним употреблением спиртного.
Еще эта патология может возникнуть из-за наличия в рационе жирной пищи, а среди факторов риска — курение, избыточный вес, сахарный диабет.

«У человека могут возникнуть умеренная либо сильная боль в верхней части живота, отдающая в спину, повышение температуры до 38 ℃, тошнота и рвота. При возникновении подобных симптомов следует как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь. Стоит отметить, что большинство людей полностью выздоравливают после получения своевременной терапии», — обратила внимание Евлашева в беседе с RT.

Учитывая особенности течения воспалительного процесса, доктор может назначить пациенту прием обезболивающих средств, антибиотиков и проведение регидратационной терапии — с помощью капельниц, к примеру, с физиологическим раствором, рассказала врач-гастроэнтеролог.

«Кроме того, во время лечения пациент в течение примерно двух-трех дней воздерживается от приёма пищи, чтобы поджелудочная железа могла восстановиться», — добавила эксперт.

Она уточнила, что лучше отказаться от курения и употребления алкоголя, дабы снизить риск возникновения острого панкреатита.

«Также необходимо придерживаться принципов правильного питания. Так, например, для каждого приёма пищи тарелку 22—23 см диаметром можно мысленно поделить на четыре части: ½ — овощи, фрукты и зелень; ¼ — растительные белки (например, фасоль, горох) или животные (мясо, рыба либо птица); ¼ — сложные углеводы (допустим, картофель или крупы)», — объяснила Евлашева.

Свинину и баранину врач рекомендовала заменить курицей или телятиной. А для заправки салатов эксперт посоветовала использовать нежирную сметану (10—15%) или греческий йогурт.

«Жарить продукты предпочтительнее на гриле или запекать их в духовке», — заключила Евлашева.

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В Санкт-Петербурге обсудили вопросы медицинской помощи пожилым пациентам
07 мая 2025, 15:37

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Начальник Госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный специалист-гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Бессонов рассказал о ключевых темах, обсуждавшихся на V Всероссийском форуме по геронтологии и гериатрии. Мероприятие прошло на базе РГПУ им. Герцена и собрало специалистов из 42 регионов России и Белоруссии, сообщает «Петербургский дневник».
Основное внимание участников было сосредоточено на вопросах активного долголетия, медицинской и социальной поддержки пожилых граждан. Форум проходил в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и городской программы «Серебряный возраст», инициированной губернатором Александром Бегловым и поддержанной президентом Владимиром Путиным.

По словам Бессонова, особый интерес вызвали темы комплексного подхода к лечению возрастных заболеваний, а также необходимость создания специализированных центров для пожилых пациентов.

«Для эффективного оказания помощи пожилым гражданам необходимо постоянное проведение научных исследований, внедрение инновационных технологий и междисциплинарный подход в медицине», — подчеркнул он.

Госпиталь для ветеранов войн представил собственные разработки по лечению распространённых возрастных патологий, включая переломы, инфаркты и сосудистые поражения мозга. Применяется принцип мультидисциплинарных бригад, в которые входят врачи разных специальностей. Кроме того, госпиталь организует оказание помощи по принципу «одного окна».

«Мы стараемся организовать оказание медицинской помощи по принципу «одного окна», подобно многофункциональному центру, где все услуги оказываются в одном месте. Наша задача – сделать так, чтобы пожилой человек не тратил силы и нервы на походы по разным больницам и поликлиникам», — сказал он.

Особое внимание в интервью было уделено предстоящему Международному съезду блокадников, открытие которого состоялось 7 мая. Бессонов отметил, что последствия блокады сказываются на здоровье не только её непосредственных участников, но и их потомков. Среди характерных заболеваний — сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические и онкологические патологии.

«Поэтому наша задача не только помочь тем, кто выжил в той страшной блокаде, но и поддержать их потомков, чтобы уменьшить негативное влияние пережитой катастрофы на их здоровье», — подчеркнул Бессонов.

В рамках проходящей Недели здорового долголетия специалист также дал рекомендации пожилым людям. Он подчеркнул важность умеренной физической активности, интеллектуального развития и социальной активности.

«Людям старшего возраста полезно осваивать новые языки, учиться компьютерной грамотности, участвовать в творческих занятиях, таких как танцы, музыка и театр. Всё это стимулирует мозговую активность и предупреждает ухудшение когнитивных функций. Кроме того, крайне важно избегать факторов, повышающих риск падений. Также я верю, что общение с друзьями и поддержка близких невероятно важны для хорошего настроения и самочувствия в пожилом возрасте», — отметил Бессонов.

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Диетолог рассказала, как начать правильно питаться
Диетолог Соломатина: правильное питание начинается с головы
07 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/wildpixel

Всем известно, что правильное питание — залог здоровья.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровое питание начинается с головы.

«Каждый прием пищи нужно сопровождать не крахмалистыми овощами, иногда фруктами. Ферментированные продукты обязательно. Настоящая квашенная капуста, кефир, моченые яблоки должны присутствовать в рационе», — сказала она.

Елена Соломатина добавила, что во главе угла всё-таки стоит сердце, и если не будет чистых помыслов, целей, то организм будет страдать.

«Бороться со стрессом в голове можно через медитацию, молитвы, даже через чтение Пушкина, если мы в этом момент концентрируемся. Это означает, что мы не несём в голову ни ментальный мусор, ни пищевой мусор, ни какой-то другой. Вот основа и самый верный путь», — объяснила диетолог.

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#еда
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