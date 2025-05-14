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Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения

Диетолог Редина: ягоды, фрукты и орехи могут замедлить процессы старения
Фото: iStock/YelenaYemchuk

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Продукты, богатые антиоксидантами могут помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.
«Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай», — рассказала Редина в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, по словам специалиста, для замедления процессов старения необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном: яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыбу.

Редина подчеркнула, что для поддержания здоровья и молодости важно в целом питаться правильно. Для этого необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

При этом биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что замедлению процессов старения может способствовать витамин D.

«Дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени дома. Это состояние может способствовать ускорению процессов старения и развитию возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и диабет II типа», — пояснила Сивакова.

По словам эксперта, прием добавок витамина D может помочь в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями.

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Pravda.Ru: нужно больше ходить пешком, чтобы похудеть
13 мая 2025, 20:48

Фото: iStock/gbh007

Обычная ходьба пешком помогает ускорить метаболизм, а также улучшает здоровье сердца и помогает похудеть, пишет Pravda.Ru.
«Ходьба может помочь вам похудеть, но важно не то, как быстро вы идете, а насколько регулярно вы ходите. По мнению экспертов, снижение веса достигается наилучшим образом, когда оно становится частью нашей повседневной жизни на регулярной и долгосрочной основе», — говорится в статье.

Автор также отмечает, что для потери веса необходимо ходить пешком не менее 50 минут в день, однако сжигание калорий зависит от возраста, веса, физической выносливости и темпа.

Кроме того, в материале говорится о том, что большее число шагов связано со снижением уровня смертности. Достаточно совершать для этого порядка 7500 шагов.

При этом доктор и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Москвой 24» посоветовал сделать 100 приседаний, чтобы согреться в квартире при отключенном отоплении.

«100 раз присядьте, и вам будет жарко», — посоветовал Мясников.

При этом он отметил, что оптимальной температурой для поддержания здоровья является не более16–18 градусов ночью и 18–20 градусов — днем.

Врач также призвал россиян умываться холодной водой и не закутываться в тёплую одежду. По словам Мясникова, частое пребывание в тепле повышает риск развития онкологии, проблем с сердцем и ускоренного старения.

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Жителей двух регионов РФ предупредили о риске заболеть лихорадкой Западного Нила
13 мая 2025, 14:59

Фото: istockphoto.com/czardases

Лихорадкой Западного Нила на территории России можно заразиться в Поволжье и в центральной части страны, об этом рассказал врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова.
«Заражение лихорадкой Западного Нила в России возможно в центральной части страны и в Поволжье. При этом большинство случаев этой болезни у нас завозные», — сказала Елена Павлова в интервью NEWS.ru.
Она добавила, что болезнь может развиться в срок от двух до восьми дней после укуса насекомого — носителя вируса.

«Переносчиками лихорадки Западного Нила являются кровососущие насекомые — комары и клещи. Кроме того, возможна передача вируса при грудном вскармливании, если мать болеет, и при переливании крови», — предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что в России пик заболевания лихорадкой Западного Нила ожидается в августе. По данным Рособрнадзора, эта болезнь грозит, в основном, жителям южных регионов.

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Стоматолог Хохлов развеял миф о вреде виниров для зубов
13 мая 2025, 14:43

Принято считать, что установка виниров разрушает зубы, но на самом деле никакого вреда эта конструкция не приносит, кроме того, виниры всегда можно безопасно заменить. Об этом заявил стоматолог Андрей Хохлов.
«Бытует мнение, что зубы под винирами портятся. Это неправда. А если человек хочет переделать виниры, то никаких проблем с этим не возникнет. Установленную конструкцию можно аккуратно снять, чтобы заменить новой», — рассказал Андрей Хохлов в интервью NEWS.ru.
Он добавил, что главной задачей стоматолога при установке новых виниров является понимание запроса клиента. Врач создаёт новый дизайн виниров, с помощью специальных методик проводит пациенту примерку, и если дизайн нравится, старые виниры снимаются, вместо них ставятся временные, а потом — постоянные.

Эксперт подчеркнул, что залогом долговечности конструкции является минимизация её воздействия на ткани зубов и правильное протезирование.

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Косметолог Рябинова научила выбирать солнцезащитные средства
13 мая 2025, 14:37

Фото: iStock / verona_S

Чтобы правильно выбрать солнцезащитное средство, необходимо знать фототип своей кожи. Такой совет дала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.
Чем темнее кожа, тем ниже должен быть фактор защиты от солнца, отметила косметолог. Так, первый и второй фототипы характеризуются светлой кожей, и им необходим SPF 50 .
«У представителей этих фототипов – светлые или рыжие волосы. Для них подходящее солнцезащитное средство должно иметь значок SPF 50 . Третий и четвёртый фототипы отличаются средней смуглостью. Это кареглазые и темноволосые люди. Необходимый значок SPF – 30-50. Пятый и шестой фототипы имеют смуглую или тёмную кожу. Для них SPF может не превышать 15-30», – сказала Рябинова в беседе с NEWS.ru.
Помимо этого, эксперт посоветовала уделить особое внимание форме солнцезащитного средства. Например, для сухой кожи лица будет достаточного солнцезащитного крема, а под макияж или для жирной кожи подойдёт флюид или эмульсия. Спрей можно использовать для ухода за детской кожей, заключила Рябинова.

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Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта
Кардиолог Гасанов: Переизбыток соли и стресс повышают риск инсульта
13 мая 2025, 10:40

Фото: iStock/peterschreiber.media

Хронический стресс, неправильное питание и чрезмерное употребление соли могут повысить риск инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.
По словам врача, главную угрозу для человека представляет чрезмерное употребление соли. Этот продукт задерживает воду в организме, что повышает артериальное давление. А гипертония является основным фактором риска инсульта. При этом Гасанов подчеркнул, что скрытая соль содержится в колбасах, сырах, соусах и консервах. Он посоветовал употреблять не более пяти граммов соли в день.

«Курение является ещё одним фактором риска. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой, что создаёт условия для образования тромбов. Риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина», — отметил Гасанов в беседе с Life.ru.

Он добавил, что отказ от курения является эффективным решением для профилактики инсульта и инфаркта.

Также Гасанов предупредил, что рисками для возникновения инсульта являются злоупотребление алкоголя, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс и недостаток сна.

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