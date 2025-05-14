Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения

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Продукты, богатые антиоксидантами могут помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.
«Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай», — рассказала Редина в интервью «Вечерней Москве».
Кроме того, по словам специалиста, для замедления процессов старения необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном: яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыбу.
Редина подчеркнула, что для поддержания здоровья и молодости важно в целом питаться правильно. Для этого необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
При этом биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что замедлению процессов старения может способствовать витамин D.
«Дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени дома. Это состояние может способствовать ускорению процессов старения и развитию возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и диабет II типа», — пояснила Сивакова.
По словам эксперта, прием добавок витамина D может помочь в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями.
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