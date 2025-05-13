Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта

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Хронический стресс, неправильное питание и чрезмерное употребление соли могут повысить риск инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.
По словам врача, главную угрозу для человека представляет чрезмерное употребление соли. Этот продукт задерживает воду в организме, что повышает артериальное давление. А гипертония является основным фактором риска инсульта. При этом Гасанов подчеркнул, что скрытая соль содержится в колбасах, сырах, соусах и консервах. Он посоветовал употреблять не более пяти граммов соли в день.
Он добавил, что отказ от курения является эффективным решением для профилактики инсульта и инфаркта.
Также Гасанов предупредил, что рисками для возникновения инсульта являются злоупотребление алкоголя, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс и недостаток сна.
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«Курение является ещё одним фактором риска. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой, что создаёт условия для образования тромбов. Риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина», — отметил Гасанов в беседе с Life.ru.
Он добавил, что отказ от курения является эффективным решением для профилактики инсульта и инфаркта.
Также Гасанов предупредил, что рисками для возникновения инсульта являются злоупотребление алкоголя, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс и недостаток сна.
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Элина Позднякова