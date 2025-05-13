Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта

Оптимальная продолжительность труда на даче, как и на любой работе, — восемь часов. Однако, если не делать перерывы, не чередовать виды деятельности, изнурять себя физической нагрузкой, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.