«Предлагаю есть майонез»: Диетолог в шоке от продуктовой корзины Тепляковых

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Многодетный отец Евгений Тепляков дает советы, как сэкономить на продуктовой корзине. По его словам, его доход составляет 60 тысяч рублей плюс детские пособия, а на продукты для семьи из двоих взрослых и девятерых детей тратится немногим больше 20 тысяч рублей.
В это верится с трудом, но многодетный отец настаивает на своем, сообщает издание Woman.ru. Он демонстрирует продуктовую тележку, в которой лотки с куриным мясом, тушки цыплят-бройлеров, несколько буханок темного хлеба.
В список постоянных покупок входят батоны, картошка с чесноком, зеленый горошек, полуфабрикаты, мед. Пользователи Сети недоумевают, комментируя продуктовую корзину многодетной семьи.
«"Ни огурчика, ни мандаринчика детям", "Никаких витаминов", "Лучше бы капусты и морковки купил на салат"», — пишут сочувствующие комментаторы.
Диетолог Мария Капралова также сомневается в пользе такого продуктового набора, который, по ее словам, плохо скажется на здоровье детей. Среди продуктов нет фруктов и овощей, кроме картофеля, которые необходимы для нормального пищеварения. Врача смущает излишнее количество колбас, которые относятся к скоропортящимся продуктам, но съесть их за 3-5 дней едва ли получится из-за чрезмерно большого объема. Обращает внимание эксперт и на отсутствие в корзине круп, яиц и молочных продуктов.
Заложенный неправильным питанием фундамент повлияет на проблемы с весом и на состояние здоровья в целом, подчеркнула врач-диетолог.
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«Еще предлагаю есть майонез — вредно, но полезно», — весьма последовательно советует он.
В список постоянных покупок входят батоны, картошка с чесноком, зеленый горошек, полуфабрикаты, мед. Пользователи Сети недоумевают, комментируя продуктовую корзину многодетной семьи.
«"Ни огурчика, ни мандаринчика детям", "Никаких витаминов", "Лучше бы капусты и морковки купил на салат"», — пишут сочувствующие комментаторы.
Диетолог Мария Капралова также сомневается в пользе такого продуктового набора, который, по ее словам, плохо скажется на здоровье детей. Среди продуктов нет фруктов и овощей, кроме картофеля, которые необходимы для нормального пищеварения. Врача смущает излишнее количество колбас, которые относятся к скоропортящимся продуктам, но съесть их за 3-5 дней едва ли получится из-за чрезмерно большого объема. Обращает внимание эксперт и на отсутствие в корзине круп, яиц и молочных продуктов.
«Организм ребенка — это непрерывная ''стройка'', и еда является ''материалом'' для нее. Понятное дело, что сейчас цены значительно отличаются от возможностей населения, однако не стоит забывать о здоровье. В детстве метаболизм очень активный и способен переварить все абсолютно, но последствия придут потом во взрослом возрасте!» — говорит Капралова.
Заложенный неправильным питанием фундамент повлияет на проблемы с весом и на состояние здоровья в целом, подчеркнула врач-диетолог.
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Александр Бойцов