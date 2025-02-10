«Предлагаю есть майонез»: Диетолог в шоке от продуктовой корзины Тепляковых

Многодетный отец Евгений Тепляков дает советы, как сэкономить на продуктовой корзине. По его словам, его доход составляет 60 тысяч рублей плюс детские пособия, а на продукты для семьи из двоих взрослых и девятерых детей тратится немногим больше 20 тысяч рублей.