Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Предлагаю есть майонез»: Диетолог в шоке от продуктовой корзины Тепляковых

«Предлагаю есть майонез»: Диетолог в шоке от продуктовой корзины Тепляковых

Диетолог Капралова не одобрила продуктовую корзину семьи Тепляковых
Фото: istockphoto/Oleksandr Todorov

Фото: istockphoto/Oleksandr Todorov

Многодетный отец Евгений Тепляков дает советы, как сэкономить на продуктовой корзине. По его словам, его доход составляет 60 тысяч рублей плюс детские пособия, а на продукты для семьи из двоих взрослых и девятерых детей тратится немногим больше 20 тысяч рублей.
В это верится с трудом, но многодетный отец настаивает на своем, сообщает издание Woman.ru. Он демонстрирует продуктовую тележку, в которой лотки с куриным мясом, тушки цыплят-бройлеров, несколько буханок темного хлеба.

«Еще предлагаю есть майонез — вредно, но полезно», — весьма последовательно советует он.



В список постоянных покупок входят батоны, картошка с чесноком, зеленый горошек, полуфабрикаты, мед. Пользователи Сети недоумевают, комментируя продуктовую корзину многодетной семьи.

«"Ни огурчика, ни мандаринчика детям", "Никаких витаминов", "Лучше бы капусты и морковки купил на салат"», — пишут сочувствующие комментаторы.

Диетолог Мария Капралова также сомневается в пользе такого продуктового набора, который, по ее словам, плохо скажется на здоровье детей. Среди продуктов нет фруктов и овощей, кроме картофеля, которые необходимы для нормального пищеварения. Врача смущает излишнее количество колбас, которые относятся к скоропортящимся продуктам, но съесть их за 3-5 дней едва ли получится из-за чрезмерно большого объема. Обращает внимание эксперт и на отсутствие в корзине круп, яиц и молочных продуктов.

«Организм ребенка — это непрерывная ''стройка'', и еда является ''материалом'' для нее. Понятное дело, что сейчас цены значительно отличаются от возможностей населения, однако не стоит забывать о здоровье. В детстве метаболизм очень активный и способен переварить все абсолютно, но последствия придут потом во взрослом возрасте!» — говорит Капралова.

Заложенный неправильным питанием фундамент повлияет на проблемы с весом и на состояние здоровья в целом, подчеркнула врач-диетолог.

Читайте также:

«Не такие бедные, как кажется»: за что семья Тепляковых получит 28 млн от государства

Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
#мёд
#салат
#здоровье
#врач
#диетолог
#еда
#семьи
#отец
«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

Читайте также:

«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья

Четырёхлетнего сына Джигана и Оксаны Самойловой госпитализировали: что произошло с ребёнком?

Гигинеишвили забрал дочь от Михалковой в Грузию: режиссёр поделился редким снимком с 13-летней Ниной

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#париж
#поездки
#франция
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
Читайте также:

Бывший жених Водонаевой Антон Коротков погиб на СВО в Курской области

«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности

«Хорошо, что у нас разные вкусы»: Водонаева посмеялась над Боней, которую очаровал консультант в автосалоне Porsche
#родители
#любовь
#память
#отношения
#сво
#беременность
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

Читайте также:

Тэйлор Свифт освистали фанаты на Супербоуле, с чего певица только посмеялась

Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You

Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#певица
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

Читайте также:

Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой

Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде

«Шик!»: 75-летняя Пугачёва появилась в блоге мужа в обтягивающих брюках

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#актёр
#соцсети
#алла пугачёва
#максим галкин
#шоу-бизнес
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

Читайте также:

Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке

SHAMAN экстренно перенёс концерт в российском городе на 2026 год по «уважительной причине»

Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#концерт
#певец
#индия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате