Диетолог перечислила напитки, которые помогут успокоиться

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Травяные напитки на основе мяты, ромашки, мелиссы и лаванды помогут успокоиться и справиться со стрессом. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова. По ее словам, также способны помочь травяные сборы, чаи, а иногда и просто стакан холодной воды.
«С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — поделилась диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время эксперты перечислили упражнения, которые помогут развить общую силу тела. Как сообщает Pravda.Ru, к таким упражнениям относятся все типы отжиманий, медвежья планка и приседания. Для укрепления физического здоровья также подойдет одна из разновидностей становой тяги под названием «Доброе утро».
«Расставьте ступни и кости на расстоянии друг от друга. Наклонитесь в тазобедренных суставах, слегка согните колени, отведя ягодицы назад, сохраняя спину прямой и напрягая корпус. Используя подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, перемещайте бедра назад и вперед, выпрямляя колени», — пояснили в издании.Читайте также:
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