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Диетолог рассказал, почему стало популярно спортивное питание и откуда оно взялось

Диетолог Пристанский: спортивное питание пришло из госпитального
Фото: iStock/Moussa81

Фото: iStock/Moussa81

Вместе с модой на здоровый образ жизни и тренировки пришло и повсеместное увлечение спортивным питанием и добавками.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в России понятие спортивного питания несколько размытое.

«Эти спортивные порошки и добавки пришли к нам из госпитального питания — то есть от людей, которые не могли употреблять те или иные макро- и микронутриенты. Спортсмены на эту историю посмотрели и адаптировали под себя, а сейчас это развилось настолько, что мы почти каждый день потребляем подобного рода продукты», — рассказал эксперт.

По его словам, для профессиональных спортсменов главное — цель, а не вкус продуктов, потому что они спокойно могут заменять еду на что-то безвкусное.

«Но все-таки все мы люди и хотим вкусно питаться. Но даже в спортивном питании есть вкусные заменители десертов, например, белковые коктейли, у которых четко разграничена калорийность, внутренний состав и так далее», — сказал диетолог.

Он добавил, что важно в этом изучать внутренний состав и наблюдать за побочными реакциями своего организма.

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«Впали в спячку»: стало известно, переживут ли клещи заморозки в Московском регионе
Резкие погодные изменения не скажутся на численности клещей в столичном регионе
08 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/cotuvokne

Заморозки в Москве и Московской области никак не отразятся на численности клещей. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
Клещи, обитающие в столичном регионе, успели адаптироваться к резким переменам погоды и успешно приспособились к подобным условиям.

«При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметках ниже 5 градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Как только столбики термометров снова начнут показывать значения выше 5 градусов, клещи вернутся к активной жизнедеятельности», — пояснил Кунафин в беседе с «Москвой 24».

Напомним, по прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе ожидается с 14 апреля.

По словам эксперта, клещи будут активными, пока столбики термометров не превысят отметку в 25 градусов выше нуля.

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Астролог назвала благоприятные дни для посадок на огороде в апреле
08 апреля 2025, 18:20

Фото: iStock/Anna Omilianchuk

29 и 30 апреля станут идеальными днями для посадок на огороде. Об этом рассказала астролог Алина Сафронова.
По словам эксперта, лучше всего сажать растения при растущей Луне, но благоприятнее всего делать это, когда она при этом находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге.

«При этом 8 апреля для посадок точно не подходит, потому что в этот день с 07:00 и до 17:00 Луна будет холостой, из-за чего все усилия пройдут впустую. 11 и 12 апреля Луна будет находиться в воздушном знаке Весы, и в целом заниматься посадками можно», — отметила Сафронова в беседе с «Москвой 24».

Эти дни являются нейтральными для посадок, уточнила эксперт.

Астролог добавила, что 13 апреля будет полнолуние, и до 26 апреля Луна будет убывать, а посаженные в это время растения могут не взойти.

27 апреля вовсе не стоит заниматься посадками, так как будет новолуние, предупредила астролог. Далее Луна вступит в фазу роста. Так, 28 и 29 апреля станут самыми благоприятными днями для посадок, заключила Сафронова.

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#растения
#астролог
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День Матроны Настовицы 9 апреля: почему хозяйкам нельзя лениться и зачем на праздник раздавать долги, народные приметы
08 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/Wirestock

В народном календаре 9 апреля отмечается день Матроны-настовицы или Полурепица. В прошлом птиц чибисов и пигалиц называли настовицами. Это название также связано с тем, что на земле ещё есть твёрдая снежная корка, которую называют настом. Кроме того, у наших предков был обычай в этот день просить хорошего урожая репы.
Православные верующие почитают мученицу Матрону Солунскую. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Vad-Len

Святая Матрона Солунская была служанкой у знатной еврейки по имени Пантилла. Матрона верила в Иисуса Христа и молилась ему втайне. Она сопровождала Пантиллу до синагоги, а потом шла в церковь.

Однажды Матрона опоздала вернуться к синагоге, и слуги донесли на неё хозяйке. Пантилла разозлилась и приказала привязать Матрону к скамье и бить её. Святая тогда сказала, что не боится пыток, потому что Иисус поможет ей.

Матрону заперли в комнате на три дня. Когда её освободили, она стояла свободная от пут, без ран и с сияющим лицом. Пантилла ещё больше разозлилась и приказала бить Матрону сильнее. Матрона исцелялась три раза, но в конце концов её избили так сильно, что она умерла.

Пантилла боялась, что её обвинят в убийстве, и приказала сбросить тело Матроны со скалы. Позже епископ Александр перенёс останки Матроны в Фессалонику, где построили храм в её честь.

Приметы дня


Фото: iStock/Roman Bjuty

  • Если до Полурепицы пробились первые цветы — можно ждать раннее лето.
  • 9 апреля утро ясное — весна будет тёплой и спокойной.
  • На Матрону-настовицу в полёте птицы громко кричат — лето выдастся засушливым.
  • Из-под растаявшего снега показалась плесень — год будет богат на грибы.

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Что можно делать 9 апреля


Фото: iStock/ognennaja

Издавна на Матрону принято убирать, стирать, готовить и планировать дела и предстоящие траты. В этот день необходимо освободить дом от всего старого, чтобы избавиться от отрицательной энергии и проблем. Вещи принято отдавать нуждающимся или предавать огню, который в этот день является особо очищающим. Если в этот день раздать все имеющиеся долги, финансовые трудности отступят и занимать больше не придется.

Что нельзя делать в этот день


На Матрону-настовицу не стоит бездельничать: считается, что это может навлечь на дом бедность. В этот день стоит избегать конфликтов с близкими. Даже незначительная ссора приведет к долгому разладу отношений. Нежелательно 9 апреля готовить еду на скорую руку. Сегодня надо расстараться, приготовив всяких вкусностей и потратив на них немало времени.

Это поверье берёт начало от того, что святая Матрона покровительствует трудолюбивым хозяйкам, а тех, кто не любит работать, она может и наказать. Нерадивая женщина может обжечься кипятком, заливая им лапшу быстрого приготовления, порезаться ножом, нарезая бутерброды, или уронить готовое блюдо, и тогда придётся всё переделывать.

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Россиянам рассказали, с помощью чего с ними разговаривает Бог и что он хочет сказать
Экстрасенс Рзаев: Бог посылает людям вещие сны, в которых есть знаки
08 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Каждый человек на протяжении своей жизни в том или ином виде сталкивался с паранормальным — может, это были знаки на дороге или сбывающиеся сны. Что это значит и должно ли пугать?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что на качественный сон влияют магнитные бури, космос и планеты.

«Планеты влияют на наш организм, когда полнолуние или магнитная буря, мы можем видеть плохие сны — это научно доказано. Также в это время мы можем плохо спать или не спать совсем. Сны связаны с космосом», — сказал он.

По словам экстрасенса, существуют также вещие сны, которые дают людям знаки от Бога, что не все в этой жизни материально.

«Мы видим определенные знаки, но не можем их правильно толковать. Это Аллах или Господь нам дает знание, чтобы мы верили ему. У каждого человека бывают знаки, и мы не имеет права их называть совпадениями. Всевышний Творец хочет показать нам с помощью, например, вещих снов, что мир состоит не только из материального, есть еще духовный мир, небесный», — объяснил экстрасенс.

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#космос
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#сон
#мир
#магнитные бури
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Экстрасенс Рзаев: по четвергам в дома людей возвращаются мертвые
08 апреля 2025, 15:38

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

Вещи сны — выдумка или реальное явление? Почему ходит поверье о том, что с четверга на пятницу сны сбываются? И обладает ли экстрасенсорными способностями человек, у которого все сновиденческое сбылось в реальности?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что дни недели имеют свои влияния на жизнь человека.

«Например, четверг — это день мертвых. В древние времена в Индии жил Саи Баба из Ширди — он был святым и одновременно находился в двух-трех местах, исцелял людей. И по четвергам он всегда готовил еду и кормил сирот, помогал им, обнимал и целовал именно по четвергам. В Древней Руси такое тоже есть, так что в четверг все мертвые приходят домой, чтобы увидеть своих родных и близких», — объяснил экстрасенс.

По его словам, несмотря на недоказанность вещих снов, они существуют и объясняются религией, астрологией, психологией и философией.

«Наши предки, как и древние славяне, шаманы, язычники, всегда хотели контактировать с духом умерших и считали их своими защитниками. Они верили, что с четверга на пятницу бывают священные сны, а в четверг открываются двери загробного мира. В этот день мы должны вспоминать имена умерших, читать молитвы, просить прощения, сходить в храм», — сказал он.

Зираддин Рзаев добавил, что видеть вещие сны не значит обладать экстрасенсорными способностями.

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#психолог
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