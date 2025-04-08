Диетолог рассказал, почему стало популярно спортивное питание и откуда оно взялось

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Вместе с модой на здоровый образ жизни и тренировки пришло и повсеместное увлечение спортивным питанием и добавками.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в России понятие спортивного питания несколько размытое.
По его словам, для профессиональных спортсменов главное — цель, а не вкус продуктов, потому что они спокойно могут заменять еду на что-то безвкусное.
Он добавил, что важно в этом изучать внутренний состав и наблюдать за побочными реакциями своего организма.
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«Эти спортивные порошки и добавки пришли к нам из госпитального питания — то есть от людей, которые не могли употреблять те или иные макро- и микронутриенты. Спортсмены на эту историю посмотрели и адаптировали под себя, а сейчас это развилось настолько, что мы почти каждый день потребляем подобного рода продукты», — рассказал эксперт.
По его словам, для профессиональных спортсменов главное — цель, а не вкус продуктов, потому что они спокойно могут заменять еду на что-то безвкусное.
«Но все-таки все мы люди и хотим вкусно питаться. Но даже в спортивном питании есть вкусные заменители десертов, например, белковые коктейли, у которых четко разграничена калорийность, внутренний состав и так далее», — сказал диетолог.
Он добавил, что важно в этом изучать внутренний состав и наблюдать за побочными реакциями своего организма.
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Анастасия Панченко