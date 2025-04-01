Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка

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Специалисты утверждают, что вместо популярных биодобавок витамины можно получать из обычных продуктов.
Например, диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в грейпфруте большое содержание витамина С и цинка, что полезно для кожи.
Он добавил, что слух о нормализации веса с помощью грейпфрута был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.
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«Также грейпфрут является хорошим источником витамина А, и поэтому его считают достаточно оптимальным продуктом для улучшения качества кожи. Но здесь тот же самый авокадо или лосось выигрывают больше. Главное, чтобы стол был разнообразным — тогда кожа и весь организм будут чувствовать себя хорошо», — сказал специалист.
Он добавил, что слух о нормализации веса с помощью грейпфрута был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.
«Замечательный источник витамина С и клетчатки еще шиповник. Это наш суперфуд. Можно сделать вкусный чаек, который будет насыщен витаминами и необходимыми нутриентами», — посоветовал диетолог.
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Анастасия Панченко