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Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка

Диетолог Пристанский: источниками витамина С являются шиповник и грейпфрут
Фото: iStock/baibaz

Фото: iStock/baibaz

Специалисты утверждают, что вместо популярных биодобавок витамины можно получать из обычных продуктов.
Например, диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в грейпфруте большое содержание витамина С и цинка, что полезно для кожи.

«Также грейпфрут является хорошим источником витамина А, и поэтому его считают достаточно оптимальным продуктом для улучшения качества кожи. Но здесь тот же самый авокадо или лосось выигрывают больше. Главное, чтобы стол был разнообразным — тогда кожа и весь организм будут чувствовать себя хорошо», — сказал специалист.

Он добавил, что слух о нормализации веса с помощью грейпфрута был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.

«Замечательный источник витамина С и клетчатки еще шиповник. Это наш суперфуд. Можно сделать вкусный чаек, который будет насыщен витаминами и необходимыми нутриентами», посоветовал диетолог.

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Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
30 марта 2025, 08:41

Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)

Сведения о якобы появлении нового вируса, распространяющегося на территории России, необходимо тщательно изучить и дождаться полных и окончательных результатов хотя бы одного исследования.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что высокая температура может быть связана с осложнённым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании вполне может быть индивидуальной особенностью.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о распространяющемся в России вирусе, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус дают отрицательный результат.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно изучим и расшифруем», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с вирусными заболеваниями в стране находится под контролем.

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Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Гастроэнтеролог Арзамасцев: плохой аппетит может говорить о раке желудка
29 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Chinnapong

Рак желудка на начальных стадиях не имеет явных проявлений, однако первыми его признаками могут быть плохой аппетит, слабость и повышенная усталость. Об этом заявил врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев. По его словам, часто симптомы могут быть похожи на заболевания желудка — язву или гастрит.
«Дополнительные симптомы появляются после увеличения опухоли в размере: больной будет испытывать отрыжку после приемов пищи, чувствовать постоянное и усиливающееся вздутие живота. В дальнейшем заболевание будет сопровождаться снижением аппетита, потерей веса и проблемами со стулом», — объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-ортодонт, завотделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько назвала полезные для здоровья зубов продукты. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что для этого важна не только тщательная гигиена полости рта, но и правильный рацион питания, который поможет сохранить крепкие зубы.
«Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций. <…> Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — поделилась стоматолог.
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#гигиена
#зубы
#стоматолог
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Диетолог рассказала, чем полезен кефир и почему он стал трендом в США
Диетолог Русакова: кефир стал трендом в США из-за непопулярности на Западе
28 марта 2025, 23:45

Фото: iStock/Fascinadora

Кефир стал трендом в США, так как раньше в западных странах не были особо распространены традиционные для россиян кисломолочные продукты — кефир, ряженка, простокваша, сметана и другие. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова, комментируя набирающие популярность на Западе видеоролики о пользе кефира.
«В последнее время молоко и все молочные продукты начали «реабилитировать». Ранее научные исследования рекомендовали взрослым людям отказаться от них. <…> Если мы говорим о санаторно-курортном лечении и лечебном питании, то кисломолочные напитки, в частности кефир, рекомендуются для улучшения микрофлоры кишечника, для улучшения сна, пищеварения и в качестве перекуса», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала о вреде другого популярного напитка. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала на вред сладкой газировки, который наносит желудку даже один ее стакан. Главная их проблема, по ее мнению, — крайне высокое содержание сахара.
«Такая высокая сахарная нагрузка может привести к ожирению и сахарному диабету. Если в напитке используется сахарозаменитель, то опасность развития инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения и сахарного диабета не менее высокая. Кроме этого, все сахарозаменители отрицательно влияют на печень», — пояснила Чиркова.
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В Роспотребнадзоре объяснили, с чего начинается сезон клещей
Глава отдела Роспотребнадзора по РТ Алешина: клещи пробуждаются при +10 градусах
28 марта 2025, 16:27

Фото: iStock/Dzurag

Сезон активности клещей начинается, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов. Об этом сообщила глава отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.
В беседе с «Татар-информом» она указала, что многолетние наблюдения фиксируют пробуждение клещей в середине апреля, а пик численности — с конца мая по начало июня.

Для того, чтобы защититься от инфекций, которые переносят клещи следует пройти вакцинацию, отметила эксперт. Однако прививаться можно только от клещевого вирусного энцефалита.

Тем, кто не сделал вакцину осенью, следует получить ее в марте, подчеркнула она.
«Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками — месяц. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс — две прививки — необходимо не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную территорию», — пояснила Алешина.
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Хирурги спасли россиянина, который два года мог спать только сидя
28 марта 2025, 16:14

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли россиянина, который из-за проблем с ЖКТ мог спать только сидя. Как сообщили в больнице, мужчине около 20 лет назад провели большую полостную операцию — соединили желудок с тонким кишечником, из-за чего в брюшной полости появилась дополнительная петля и пища систематически возвращалась в желудок.
Как передает «Сiбдепо», постепенно функция желудка начала атрофироваться, а пища стала попадать в пищевод. Из-за этого мужчину мучили боли, изжога и тошнота, появились проблемы со сном.
«Мы полностью исправили ситуацию, выполнив малотравматичную операцию. Через небольшие проколы разобщили этот «замкнутый круг». Создали на желудке клапан, чтобы орган начал правильно функционировать», — приводят в издании слова Орлана Ооржака, заведующего хирургическим отделением №1 КОКБ.
В то же время в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку с опухолью оболочек мозга, которая деформировала кости черепа. Как сообщает АГН «Москва», новообразование начало расти еще два года назад после падения. Тогда женщина проигнорировала травму.

Со временем опухоль разрушила и деформировала теменную кость, поразив подкожную клетчатку. После и вовсе появился отек головного мозга и потребовалась операция.
«Так как опухоли такого размера отлично кровоснабжаются — во время их удаления есть риск массивной кровопотери. Благодаря квалификации наших специалистов и современному оборудованию, этого не произошло. После удаления опухоли нейрохирурги выполнили пластику дефекта черепа титановой пластиной», — передают в агентстве сообщение учреждения.
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