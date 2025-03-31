Диетолог развеял популярный миф о пользе грейпфрута

Фото: iStock/5second
Грейпфрут — это результат скрещивания апельсина и помела. Он же считается источником витамина С, клетчатки, минералов и антиоксидантов. Считается, что грейпфрут помогает в нормализации веса, улучшает здоровье кожи, сосудов, кровообращения.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что грейпфрут стоит употреблять исключительно в меру.
По его словам, с точки зрения наполнения витамином С любой цитрусовый, включая грейпфрут, полезен, однако насчет нормализации веса есть некоторые сомнения.
Читайте также:
Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Диетолог рассказала, чем полезен кефир и почему он стал трендом в США
Врач перечислила симптомы скарлатины
«Противопоказан этот фрукт людям с повышенной кислотностью. Но если есть какая-то проблема, связанная с потреблением технических продуктов, сначала обязательно к врачу», — объяснил эксперт.
По его словам, с точки зрения наполнения витамином С любой цитрусовый, включая грейпфрут, полезен, однако насчет нормализации веса есть некоторые сомнения.
«Это очень старый, добрый миф, связанный с маркетингом. История такова, что в 100 граммах грейпфрута, если его очистить от кожуры, содержится примерно 42−44 килокалории. Для его сжигания и получения из него питательных веществ наше тело тратит больше 50−60 килокалорий, и якобы грейпфрут обладает так называемой отрицательной калорийностью. Но, к сожалению, такого не бывает», — поделился диетолог.
Читайте также:
Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Диетолог рассказала, чем полезен кефир и почему он стал трендом в США
Врач перечислила симптомы скарлатины
Анастасия Панченко