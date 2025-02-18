Диетолог рассказала, как хлеб влияет на уровень сахара в крови и пищеварение

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Раньше говорили, что хлеб — всему голова, однако сейчас многие сторонятся этого мучного изделия, беспокоясь о своем здоровье.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» заявила, что хлеб влияет на уровень сахара в крови, однако есть варианты менее опасные.
По словам специалиста, хлеб также напрямую влияет на пищеварение и может спровоцировать газообразование, дискомфорт и неприятные болезненные ощущения.
Она подчеркнула, что наиболее полезным для организма хлебом является цельнозерновой — в нем содержится ценная клетчатка и необходимые минералы.
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«Хлеб относится к категории углеводов, которые повышают уровень сахара. Но здесь все зависит от сорта муки: если высшего, то мы будем получать высокое содержание простых углеводов, а если мы выберем вариант, сделанный из цельнозерновой муки, то благодаря содержанию клетчатки он стабилизирует уровень сахара», — объяснила эксперт.
По словам специалиста, хлеб также напрямую влияет на пищеварение и может спровоцировать газообразование, дискомфорт и неприятные болезненные ощущения.
«Если, например, у человека есть синдром избыточного бактериального роста или синдром раздраженного кишечника, то это может вызвать неприятности. Если у человека есть гастроэзофагеальная болезнь, то свежий хлеб будет повышать вероятность развития рефлюкса», — сказала Разаренова.
Она подчеркнула, что наиболее полезным для организма хлебом является цельнозерновой — в нем содержится ценная клетчатка и необходимые минералы.
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Анастасия Панченко