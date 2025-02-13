«Эффект йо-йо»: Стало известно, чего боится худеющая на таблетках Анна Семенович

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович борется с лишними килограммами, принимая препарат, аналогичный «Оземпику». Певица избавилась от семи лишних килограммов, однако не гонится за моментальным эффектом, ей важнее долгосрочный результат.
Об этом сообщает звёздно-ориентированный портал «Страсти». Препарат был назначен бывшей фигуристке для борьбы с инсулинорезистентностью, он помогает избегать переедания и работает в симбиозе с физической активностью и правильно подобранным рационом.
Анна использует принцип сбалансированного питания с умеренным дефицитом калорий, которое обеспечивает организм нужными витаминами и микроэлементами. Диета, выбранная Анной, предполагает правильное распределение белков, жиров и углеводов
Также она применяет силовые упражнения и кардионагрузки. Все это помогает постепенно снижать вес и поддерживать мышечную массу, а также избежать циклических изменений веса, когда лишние килограммы то появляются, то исчезают — так называемого «эффекта йо-йо»
Рассказывая о своих результатах в снижении массы тела, Семенович говорит о важном психологическом аспекте похудения. Борьба с лишними килограммами – это не только диета и упражнения, но и преодоление многочисленных эмоциональных барьеров.
Врач-диетолог Кристина Пришвина полностью поддерживает и одобряет такой подход. По ее мнению, аналог «Оземпика» должен сопровождаться правильным питанием, адекватными физическими нагрузками и контролем психоэмоционального состояния. Только тогда это приведет к желанному устойчивому результату без «эффекта йо-йо».
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Анна использует принцип сбалансированного питания с умеренным дефицитом калорий, которое обеспечивает организм нужными витаминами и микроэлементами. Диета, выбранная Анной, предполагает правильное распределение белков, жиров и углеводов
Также она применяет силовые упражнения и кардионагрузки. Все это помогает постепенно снижать вес и поддерживать мышечную массу, а также избежать циклических изменений веса, когда лишние килограммы то появляются, то исчезают — так называемого «эффекта йо-йо»
Рассказывая о своих результатах в снижении массы тела, Семенович говорит о важном психологическом аспекте похудения. Борьба с лишними килограммами – это не только диета и упражнения, но и преодоление многочисленных эмоциональных барьеров.
Врач-диетолог Кристина Пришвина полностью поддерживает и одобряет такой подход. По ее мнению, аналог «Оземпика» должен сопровождаться правильным питанием, адекватными физическими нагрузками и контролем психоэмоционального состояния. Только тогда это приведет к желанному устойчивому результату без «эффекта йо-йо».
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Александр Бойцов