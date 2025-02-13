«Эффект йо-йо»: Стало известно, чего боится худеющая на таблетках Анна Семенович

Поклонники актера Юры Борисова с нетерпением ждут решения судьбы «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Еще совсем недавно актер и его жена Анна Шевчук не афишировали детали своей жизни, однако сейчас самая милая пара российского шоу-бизнеса буквально у всех на устах.