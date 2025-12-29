В Китае власти с помощью ИИ стимулируют людей вступать в отношения
В Китае власти и компании начали использовать ИИ-ролики, чтобы стимулировать молодых людей вступать в отношения и создавать семьи. В сгенерированных видео пожилые женщины жалуются на одиночество, рассказывая, что когда-то отдали предпочтение карьере и теперь вынуждены жить без детей.
Как сообщает myNEWS, хотя на роликах указано, что они созданы нейросетью, многие родители используют их, чтобы убедить детей задуматься о браке и детях. По мнению некоторых родителей, такие видео помогают «достучаться» до молодежи, которая откладывает создание семьи.
При этом молодые китайцы относятся к подобной практике скептически. Они считают, что одинокие женщины зачастую счастливы, выглядят хорошо и могут посвящать свободное время себе, а не семье. Некоторые пользователи отмечают, что видео могут вызвать тревогу у тех, кто еще не завел пару, и спровоцировать конфликты между женатыми и одинокими людьми. В комментариях подчеркивают, что брак или одиночество — это разные способы быть счастливым, и навязывать выбор не стоит.
