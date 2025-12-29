В Китае власти с помощью ИИ стимулируют людей вступать в отношения

29 декабря 2025, 16:57

Фото: iStock/Fotonen

В Китае власти и компании начали использовать ИИ-ролики, чтобы стимулировать молодых людей вступать в отношения и создавать семьи. В сгенерированных видео пожилые женщины жалуются на одиночество, рассказывая, что когда-то отдали предпочтение карьере и теперь вынуждены жить без детей.