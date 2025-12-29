«Нелюбимое дело»: россиянам назвали неочевидную причину выгорания

29 декабря 2025, 15:54

Предприниматель Алексеев: нелюбимое дело приводит к выгоранию

Фото: iStock/grinvalds

Выгорание — это тупик, отсутствие энергии для продолжения деятельности. Так считает основатель первого в России отеля тишины «Мира Силентиум», предприниматель Андрей Алексеев.





По его словам, выгорание указывает на то, что человек занимается нелюбимым делом.





«Первое, что нужно сделать, ощутив выгорание, — остановиться и высвободить своё внимание от той деятельности, которой занимались. Второе — начать заниматься тем, что действительно нравится, тем, что готовы делать даже без денег», — посоветовал Алексеев в разговоре с RuNews24.ru.

«Найдите дело по душе, и тогда эта работа будет не опустошать, а подпитывать вас», — заключил Алексеев.