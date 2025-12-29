«Нелюбимое дело»: россиянам назвали неочевидную причину выгорания
Предприниматель Алексеев: нелюбимое дело приводит к выгоранию
Выгорание — это тупик, отсутствие энергии для продолжения деятельности. Так считает основатель первого в России отеля тишины «Мира Силентиум», предприниматель Андрей Алексеев.
По его словам, выгорание указывает на то, что человек занимается нелюбимым делом.
«Первое, что нужно сделать, ощутив выгорание, — остановиться и высвободить своё внимание от той деятельности, которой занимались. Второе — начать заниматься тем, что действительно нравится, тем, что готовы делать даже без денег», — посоветовал Алексеев в разговоре с RuNews24.ru.
Он добавил, что часто выгорание происходит от большого объёма задач и отсутствия ценности результата. Предприниматель призвал плавно перейти от нелюбимого дела к тому, которое даст силу и заряд.
«Найдите дело по душе, и тогда эта работа будет не опустошать, а подпитывать вас», — заключил Алексеев.