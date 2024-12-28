Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Диетолог рассказала, как сделать селёдку под шубой менее калорийной

Диетолог рассказала, как сделать селёдку под шубой менее калорийной

Диетолог Павлюк: в селёдке под шубой не должно быть больше 30 грамм майонеза
Фото: iStock/Elena Pavlova

Фото: iStock/Elena Pavlova

Любимый зимний праздник все ближе и ближе. Ни один россиянин не может представить свой новогодний стол без сельди под шубой. Но что делать тем, кто придерживается здорового питания, ведь в составе салата много излишне калорийных ингредиентов.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что, если селёдку под шубой приготовить самостоятельно в домашних условиях, то никакого вреда она не принесет.

«Сельдь — рыба очень хорошая, полезная. Она богата Омега-3, полезными жирами, белком, но соление этой рыбы делает ее менее полезной. Для салата мы можем взять качественную селёдку, добавить побольше лука, морковки, яиц. А с майонезом нужно быть осторожнее, иногда его прямо ложками кладут — так нельзя. Первые слои можно сделать без него, а потом тонкой сеточкой через пакет, потому что он очень калорийный, его можно сравнить с шоколадом», — сказала эксперт.



По ее словам, майонеза в селёдке под шубой должно быть не более 30 грамм, иначе праздник может закончиться заболеваниями ЖКТ.

«В салате может быть на 100 грамм 35 грамм жиров. Это очень много, то есть 100 грамм селёдки под шубой может нести в себе почти половину суточной нормы жиров за сутки», — подчеркнула Павлюк.

Ранее диетолог рассказала, кому стоит отказаться от сельди под шубой из-за состояния здоровья.

Читайте также:

Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ

Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе

Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
#рыба
#праздник
#продукты
#врач
#диетолог
#новый год
#стол
В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
28 декабря 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Образовательный центр представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В отделении для школьников оборудованы учебные кабинеты, игровые со спальнями для продлёнки, а также методические кабинеты, ресурсный центр и пищеблок. В дошкольном отделении обустроены помещения для групп, есть кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы и различные административные и технические помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены спортивные площадки, а также разные игровые модули, включая шахматы и шашки, мини-гольф и пр.

Читайте также:

К концу года завершится ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии №4»

В Пущино 193 семьи переедут в новые квартиры из аварийного жилья

В квартале «Белый Grad» в Мытищах планируют построить три новых дома
#минжилполитики мо
#образование
#школа
#детский сад
#детсад
#строительство
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЖК «Белая Дача парк» планируют построить восемь новых домов
28 декабря 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Котельники строится жилой квартал «Белая Дача парк». Компания ПИК планирует возвести ещё восемь домов в рамках этого жилого квартала, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Два новых корпуса (16.1 и 16.2) будут состоять из восьми секций высотой от 13 до 25 этажей. Общая жилая площадь составит более 61 тысячи квадратных метров. Во дворе-парке, закрытом для автомобилей, разместятся детская площадка, спортивная зона и зоны для прогулок и отдыха. Вся инфраструктура жилого комплекса и прилегающей территории будет соответствовать принципам безбарьерной среды.

Проект «Белая Дача Парк» находится в Котельниках, Московская область. В нём планируется развитая инфраструктура: поликлиники, пяти детских садов (два из которых уже работают), двух школ (одна из них уже открыта). Через территорию района проходит просторный пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На бульваре уже функционирует PlayHub «Ферма» — большая игровая площадка с мельницей, искусственным ручьём и обучающими элементами для детей.

Читайте также:

Детсад при школе №19 в Подольске откроют после капремонта к новому учебному году

​Во Власихе отремонтировали фасады и инженерные сети 11 домов

В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
#московская область
#инфраструктура
#дома
#строительство
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже имущества на 5 млн рублей
28 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам, которым вменяется кража его имущества, на 5 млн рублей. Об этом рассказал адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, передает ТАСС.
«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время сумма иска составляет порядка 65 миллионов рублей.

Однако адвокат отметил, что защита подсудимых выступила против этого решения ввиду того, что еще ранее настаивала на личном присутствии Чубайса в суде.

Другие требования и показания потерпевшего не изменились. Он по-прежнему просит привлечь подсудимых к уголовной ответственности. Следующее заседание состоится 16 января.

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.

Читайте также:

В Госдуме предложили экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию

Дело о хищении в «Роснано»: многомиллиардный ущерб и арест соратников Чубайса

Володина заинтересовала судьба Чубайса, который перевёл все свои деньги в Израиль
#деньги
#арест
#израиль
#адвокат
#защита
#заседание
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Грузии древнейшую церковь Анчисхати закидали яйцами
27 декабря 2024, 22:47

Фото: iStock/ Pliene

В Грузии храм Анчисхати закидали яйцами, передала пресс-служба Патриархии Грузии, ссылаясь на слова протоиерея Арчила Хачидзе.
Анчисхати — храм Рождества Девы Марии. Он является одним из древнейших храмов Грузии, его всегда посещает много людей, которые хотят побывать рядом. Само сооружение было построено где-то в 522-534 годы. В Тбилиси это является древнейшим храмом. Анчисхати — второй по древности храм в Грузии. Накануне неизвестные люди закидали его яйцами.

«К сожалению, пришедшим на богослужение утром пришлось застать факт вандализма. Западный фасад и дверь (сторона главного входа) собора Анчисхати, возведенного святыми Вахтангом Горгасали и Дачи Уджармели, старейшего храма и сооружения Тбилиси, были запачканы битыми яйцами», — обратил внимание протоиерей Хачидзе.

Читайте также:

Митрополит Иларион покинул пост главы Будапештско-Венгерской епархии

Из Аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

В Подольске у здания администрации открыли стелу «Город трудовой доблести»
#храм
#город
#люди
#грузия
#яйца
#вандализм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно установить ёлку в доме
27 декабря 2024, 22:16

Фото: iStock / Baks

В Министерстве энергетики Московской области в преддверии новогодних каникул напомнили о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при установке в квартире ёлки. Её необходимо ставить не ближе метра от отопительных приборов, батарей и телевизора, предупредили в пресс-службе ведомства.
«Ёлку нужно закрепить на устойчивой подставке. Ветки и верхушка новогоднего дерева не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок. Не украшайте ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями. Не пользуйтесь рядом с елью открытым огнём и пиротехникой», – сказали в министерстве.
Если ёлка загорелась, нужно немедленно обесточь гирлянду, опрокинуть дерево на пол, накрыть её плотной тканью и воспользоваться огнетушителем.

Тушить дерево водой категорически запрещено – это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.

Читайте также:

Подмосковные спасатели назвали правила безопасного использования электрогирлянд

Как украсить квартиру и дом на Новый год 2025: топ-5 интересных идей, которые можно сделать своими руками

Подмосковные ветеринары рассказали, как обеспечить питомцу безопасный Новый год
#подмосковье
#московская область
#ёлка
#новый год
#безопасность
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье
27 декабря 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Установка комплексов фотовидеофиксации в Московской области позволила в 2024 году снизить аварийность в местах концентрации ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Каждую аварию с погибшими и пострадавшими, произошедшую в регионе, оперативно анализирует специальная комиссия. После этого принимаются решения о работе в местах аварий, чтобы не допустить повторных ДТП. Если на участке зафиксировано больше трёх происшествий с жертвами, он считается местом концентрации дорожных аварий.
«Чтобы снизить аварийность, в местах концентрации ДТП по согласованию с Госавтоинспекцией региона и собственниками дорог устанавливают комплексы фотовидеофиксации. Водители начинают ответственнее относиться к соблюдению ПДД на участках, оснащённых камерами. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года количество аварий в 18 местах концентрации ДТП сократилось на 61%, число погибших – на 71%, а число пострадавших – на 55%. В шести местах в этом году не было ни одного ДТП», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Аварийность ликвидирована на шести участках таких дорог, как Быковское, Волковское, Домодедовское шоссе. Снижена аварийность на 12 участках трасс М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», А-108 «Московское большое кольцо» и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Треть всех концентрации ДТП ликвидированы с помощью комплексов «Азимут 4».

Повышение безопасности входит в комплекс работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздники

В Подмосковье за год зафиксировали 820 тыс. случаев отсутствия ремней безопасности

Минтранс Подмосковья рассказал об итогах работы пассажирского транспорта в 2024 году
#алексей гержик
#минтранс мо
#аварии
#дтп
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
#трассы
#камера фиксации
#камеры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оперштаб Краснодарского края: интервью мэра Анапы о пользе мазута — фейк
27 декабря 2024, 22:00

Фото: iStock/ apagafonova

Мэр Анапы Василий Швец не объявлял о пользе мазута на фоне катастрофы в Чёрном море, сообщили в Телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море. <...> Мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности»,— обратили внимание в оперативном штабе.

26 декабря портал «Капитал страны» выложил материал — в нём говорилось, что мэр Анапы якобы побеседовал с этим изданием.

«Организм, сталкиваясь с неблагоприятными факторами, адаптируется к новым условиям, что повышает его общую устойчивость»,— такие «слова» Швеца привело издание.

Автор материала до сих пор неизвестен — статья подписана редакцией издания. Главным редактором является Никита Шевченко, а учредителем — ООО «КС-Интернешнл».

Читайте также:

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута
#море
#портал
#страны
#волонтеры
#мэр
#загрязнение
#анапа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном из-за беспилотника был введён план «Ковер»
27 декабря 2024, 21:46

Фото: iStock/ rebius

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что когда происходила посадка самолёта Embraer 190, в аэропорту Грозного был введён план «Ковер», передал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Teлеграм-канале.
Глава Росавиации обратил внимание, что во время авиакатастрофы обстановка была сложной, план «Ковер» ввели из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ещё Дмитрий Ядров передал о плотном тумане в аэропорту Грозного. Он уточнил, что командир воздушного судна два раза предпринимал попытку посадить там самолёт.

Глава Росавиации добавил, что Российская Федерация в срочном порядке сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.

Читайте также:

Командиру потерпевшего крушение в Актау самолёта предлагали другие аэропорты

Самолет AZAL, который летел в Минеральные Воды, вернулся в Баку

МЧС опубликовало кадры прилета пострадавших при авиакатастрофе в Жуковский
#самолет
#бпла
#грозный
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд: второй месяц зимы на Урале и в Западной Сибири будет аномально тёплым
27 декабря 2024, 21:29

Фото: iStock/ tbgrant

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь 2025 года в большинстве регионов РФ будет непривычно тёплым, проинформировало агентство ТАСС.
Температура во втором месяце зимы превысит климатическую норму в подавляющей части регионов Российской Федерации. Нетипично высокие показатели на столбике термометра можно будет увидеть на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Ещё аномально теплый январь застанут жители европейской территории Российской Федерации.

Роман Вильфанд прогнозирует неожиданно морозную погоду только на азиатской части России. Действие антициклона может спровоцировать отрицательные отклонения от нормы, уточнил синоптик.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до 1.

Читайте также:

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

В Новый год в Москве ожидается небольшой мороз

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
#ночь
#температура
#роман вильфанд
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате