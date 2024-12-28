Диетолог рассказала, как сделать селёдку под шубой менее калорийной

Фото: iStock/Elena Pavlova
Любимый зимний праздник все ближе и ближе. Ни один россиянин не может представить свой новогодний стол без сельди под шубой. Но что делать тем, кто придерживается здорового питания, ведь в составе салата много излишне калорийных ингредиентов.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что, если селёдку под шубой приготовить самостоятельно в домашних условиях, то никакого вреда она не принесет.
По ее словам, майонеза в селёдке под шубой должно быть не более 30 грамм, иначе праздник может закончиться заболеваниями ЖКТ.
Ранее диетолог рассказала, кому стоит отказаться от сельди под шубой из-за состояния здоровья.
Читайте также:
Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ
Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе
Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
«Сельдь — рыба очень хорошая, полезная. Она богата Омега-3, полезными жирами, белком, но соление этой рыбы делает ее менее полезной. Для салата мы можем взять качественную селёдку, добавить побольше лука, морковки, яиц. А с майонезом нужно быть осторожнее, иногда его прямо ложками кладут — так нельзя. Первые слои можно сделать без него, а потом тонкой сеточкой через пакет, потому что он очень калорийный, его можно сравнить с шоколадом», — сказала эксперт.
По ее словам, майонеза в селёдке под шубой должно быть не более 30 грамм, иначе праздник может закончиться заболеваниями ЖКТ.
«В салате может быть на 100 грамм 35 грамм жиров. Это очень много, то есть 100 грамм селёдки под шубой может нести в себе почти половину суточной нормы жиров за сутки», — подчеркнула Павлюк.
Ранее диетолог рассказала, кому стоит отказаться от сельди под шубой из-за состояния здоровья.
Читайте также:
Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ
Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе
Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
Анастасия Бондарева