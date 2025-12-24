«Недосып и стресс»: россиянам рассказали, почему зимой хочется больше есть

24 декабря 2025, 19:38

Диетолог Соломатина: Недосып и стресс провоцируют переедание зимой

Фото: iStock/AnnaNahabed

Зимой потребность организма в калориях повышается из-за понижения температуры, сокращения светового дня и дефицита солнечных лучей. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Она пояснила, что в холодное время года организму необходимо больше энергии для поддержания тепла, поэтому появляется желание съесть что-то более сытное.





«Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты. Короткий световой день снижает активность щитовидной железы и выработку витамина D, что отражается на уровне энергии и настроении», — пояснила Соломатина в разговоре с Pravda.Ru.

«Главное — следить за тем, чтобы блюда были свежими. Самая большая опасность популярных майонезных салатов в том, что они быстро портятся. Поэтому готовить их рекомендуется в день застолья, заправлять майонезом непосредственно перед подачей, а оставшиеся блюда хранить в холодильнике не более шести часов», — уточнила эксперт.