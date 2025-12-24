«Недосып и стресс»: россиянам рассказали, почему зимой хочется больше есть
Диетолог Соломатина: Недосып и стресс провоцируют переедание зимой
Зимой потребность организма в калориях повышается из-за понижения температуры, сокращения светового дня и дефицита солнечных лучей. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Она пояснила, что в холодное время года организму необходимо больше энергии для поддержания тепла, поэтому появляется желание съесть что-то более сытное.
«Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты. Короткий световой день снижает активность щитовидной железы и выработку витамина D, что отражается на уровне энергии и настроении», — пояснила Соломатина в разговоре с Pravda.Ru.
По ее словам, еда часто становится простым способом получить удовольствие. Кроме того, чеснок, имбирь, перец и лук стимулируют выработку сока, что вызывает ощущение голода. Также тягу к калорийной пище усиливают недосып и нарушение режима дня, добавила диетолог.
Соломатина посоветовала выстроить режим питания и активности, пить достаточно воды и чаще быть на свежем воздухе. День лучше начинать с плотного белкового завтрака, обедать горячими блюдами, а на ужин стоит выбирать теплую, но легкую пищу.
В свою очередь гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT отметила, что за праздничным столом можно себе позволить немного оливье или селёдки под шубой.
«Главное — следить за тем, чтобы блюда были свежими. Самая большая опасность популярных майонезных салатов в том, что они быстро портятся. Поэтому готовить их рекомендуется в день застолья, заправлять майонезом непосредственно перед подачей, а оставшиеся блюда хранить в холодильнике не более шести часов», — уточнила эксперт.
Кашух также назвала вредными копчёности, колбасы и рулеты из-за высокого содержания жира и соли. Однако вовсе исключать их из рациона не стоит, главное соблюдать умеренность и дополнять стол горячими блюдами и овощами.