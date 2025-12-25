Диетолог предупредила о смертельной опасности отравления икрой

25 декабря 2025, 10:41

Фото: iStock/Pavel Gerasimenko

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о серьезных рисках для здоровья при употреблении некачественной икры. Этим она поделилась с изданием «Абзац».





По ее словам, продукт не проходит термическую обработку, поэтому при нарушении условий производства или хранения в нем могут развиваться опасные бактерии, в том числе кишечная палочка. Специалист отметила, что тяжесть последствий отравления зависит от количества патогенных микроорганизмов и состояния здоровья человека. У молодых и относительно здоровых людей употребление зараженной икры может вызвать лишь кратковременный дискомфорт, тогда как для детей и пожилых последствия могут быть крайне тяжелыми — вплоть до летального исхода.



По словам Соломатиной, у детей из-за меньшей массы тела и несформированной иммунной системы даже обычная диарея способна привести к быстрому обезвоживанию, потере электролитов, судорогам и смертельно опасным осложнениям. У пожилых людей с хроническими заболеваниями отравление может спровоцировать резкое падение давления, тахикардию, аритмию, инсульт или инфаркт.



Кишечная палочка, как пояснила врач, вызывает рвоту, диарею, повышение температуры и боли в животе, а при ослабленном иммунитете инфекция может распространиться на другие органы. Кроме того, в некачественной икре могут присутствовать сальмонеллы и листерии.





«Сальмонелла может вызывать более мощную реакцию. Опять же, все зависит от количества, но там совершенно неукротимая диарея, рвота, очень быстрое обезвоживание даже у здорового взрослого человека. Опасные состояния быстрее наступают, поэтому чаще всего с этим люди попадают в стационар. Еще сильнее – ботулизм», — подчеркнула Соломатина.