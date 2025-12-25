Эндокринолог дала советы по подготовке к праздничному застолью

25 декабря 2025, 15:32

Эндокринолог Тараско: не стоит голодать перед новогодним застольем

Фото: iStock/Polina Ronca

Не стоит ограничивать себя в еде в течение дня перед новогодним застольем, чтобы избежать сильного переедания. Такой совет дала эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.





По ее словам, голодать перед праздничным застольем ни в коем случае нельзя, поскольку тогда человек сядет за стол с высоким чувством голода и может сильно переесть.





«Я бы рекомендовала позавтракать, потом легкий обед — что-то белковое, овощное. И торжественный праздничный ужин сделать пораньше — часов в восемь-девять. А к самой встрече Нового года подойти с легкими закусками», — рассказала Тараско в подкасте «Известий» «Давайте разберемся».

«В том же оливье можно заменить колбасу на какую-то варёную либо запечённую курицу или индейку. В «Мимозе» — выбрать тунец в собственном соку. Классика тоже может быть правильная», — отметила специалист.