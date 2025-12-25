Эндокринолог дала советы по подготовке к праздничному застолью
Не стоит ограничивать себя в еде в течение дня перед новогодним застольем, чтобы избежать сильного переедания. Такой совет дала эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.
По ее словам, голодать перед праздничным застольем ни в коем случае нельзя, поскольку тогда человек сядет за стол с высоким чувством голода и может сильно переесть.
«Я бы рекомендовала позавтракать, потом легкий обед — что-то белковое, овощное. И торжественный праздничный ужин сделать пораньше — часов в восемь-девять. А к самой встрече Нового года подойти с легкими закусками», — рассказала Тараско в подкасте «Известий» «Давайте разберемся».
Она уточнила, что небольшое переедание в новогоднюю ночь не является критичным.
В свою очередь клинический интегративный нутрициолог Вероника Наумова рассказала в беседе с RT, что салаты можно сделать полезнее, заменив в них некоторые ингредиенты.
«В том же оливье можно заменить колбасу на какую-то варёную либо запечённую курицу или индейку. В «Мимозе» — выбрать тунец в собственном соку. Классика тоже может быть правильная», — отметила специалист.
Наумова призвала исключить из салатов магазинный майонез. Можно приготовить его самостоятельно или смешать его с греческим йогуртом. Кроме того, на стол лучше поставить больше свежих овощей, ягод и фруктов, например, свежие ананасы и папайю.
Нутрициолог добавила, что за три-пять дней до застолья в рацион можно добавить ферментированные продукты и напитки, например, комбучу, квас и квашеную капусту, чтобы нормализовать баланс солей в организме.