Диетолог рассказала, как уберечь себя от переедания зимой

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Зимой, как правило, люди набирают вес. Это связано с жирной пищей, которой хочется есть много для того, чтобы согреться или поднять себе настроение.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от переедания зимой.
Она добавила, что запеченные овощи являются зимой палочкой-выручалочкой, потому что это вкусно, питательно и очень полезно.
Нурия Дианова сообщила, что одним из наполненных витаминами блюд является квашенная капуста с клюквой, луком и нерафинированным маслом.
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«Зимой преобладает белковая пища, от чего бывают запоры. Но, конечно, мясо не стоит ограничивать, однако его можно заменять бобовыми — например, хумус. В нем белки, жиры и углеводы. К нему можно добавлять овощи, нарезанные соломкой», — сказала эксперт.
Она добавила, что запеченные овощи являются зимой палочкой-выручалочкой, потому что это вкусно, питательно и очень полезно.
«Можно тыкву запечь, морковь, а из лука сделать луковый мармелад. Зимой не рекомендую есть помидоры и огурцы: они невкусные», — уточнила диетолог.
Нурия Дианова сообщила, что одним из наполненных витаминами блюд является квашенная капуста с клюквой, луком и нерафинированным маслом.
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Анастасия Бондарева