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Диетолог рассказала, как уберечь себя от переедания зимой

Диетолог Дианова: зимой запеченные овощи являются палочкой-выручалочкой
Фото: iStock/jenifoto

Фото: iStock/jenifoto

Зимой, как правило, люди набирают вес. Это связано с жирной пищей, которой хочется есть много для того, чтобы согреться или поднять себе настроение.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от переедания зимой.

«Зимой преобладает белковая пища, от чего бывают запоры. Но, конечно, мясо не стоит ограничивать, однако его можно заменять бобовыми — например, хумус. В нем белки, жиры и углеводы. К нему можно добавлять овощи, нарезанные соломкой», — сказала эксперт.



Она добавила, что запеченные овощи являются зимой палочкой-выручалочкой, потому что это вкусно, питательно и очень полезно.

«Можно тыкву запечь, морковь, а из лука сделать луковый мармелад. Зимой не рекомендую есть помидоры и огурцы: они невкусные», — уточнила диетолог.

Нурия Дианова сообщила, что одним из наполненных витаминами блюд является квашенная капуста с клюквой, луком и нерафинированным маслом.

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Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны РФ
Завод имени Дегтярева попросил взыскать с Минобороны более 100 млн рублей
06 января 2025, 09:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выпускающий пулеметы и иное стрелковое оружие завод имени В. А. Дегтярева подал новый иск к Минобороны России на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Завод обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с российского военного ведомства 100 569 849 рублей 71 копейку. Отмечается, что соответствующий иск подкреплен необходимыми документами.

Точные причины обращения завода в суд не уточняются. Примечательно, что это уже не первый судебный случай со стороны предприятия к оборонному ведомству.

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#минобороны рф
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Началась процедура конфискации имущества экс-министра Абызова
ТАСС: приставы начали конфисковывать имущество Абызова на 24 млрд рублей
06 января 2025, 08:00

Фото: iStock/Zolnierek

Судебные приставы приступили к конфискации имущества, которое принадлежит осужденному на 12 лет колонии экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Уточняется, что имущество оценивается почти в 24 млрд рублей. Приставы изымут в доход России имущество и денежные средства осужденного, а также исполнительские сборы и задолженность.

В 2012-2018 годах Михаил Абызов занимал должность министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за границу.

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#обращения
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Daily Mail: американцы пожаловались на «химический туман»
05 января 2025, 22:18

Фото: iStock/ Mikhail Yakovlev

Жители Соединённых Штатов Америки пожаловались на таинственный туман в нескольких районах страны, передало издание Daily Mail.
Один из жителей Флориды, где видели этот туман, поделился, что ему стало плохо после того, как он пробыл на улице в тумане около 10 минут. Житель США объявил, что чувствовал «химический» запах.

«Мне стало очень тепло, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — уточнил мужчина.

Исходя из информации издания, происходящие события вызывают ассоциации с «Операцией Sea-Spray» — тайным экспериментом по биологическому оружию, проведённым ВМС США в 1950 году. В ходе данного эксперимента оценивалась уязвимость крупных городов Штатов к биологическим атакам.

В Сети люди делились кадрами, на которых виднелось облако частиц, плавающих в тумане. Пользователи опасались, что это было связано не с обычной погодой, а с применением биологического оружия. Часть людей, которые оказались под воздействием тумана, жаловались на резкую слабость, а некоторые чувствовали запах серы.

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#люди
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Украина заняла последнее место по обновлённому рейтингу IQ в Европе
05 января 2025, 21:45

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Украина заняла последнее место по обновлённому рейтингу IQ в Европе и 78-е место в мире. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Отмечается, что обновлённый рейтинг опубликован на портале International IQ Test. Из него следует, что на Украине в настоящее время наблюдается самый низкий уровень IQ в Европе.

Так, согласно данным исследования, первое место занял Китай. Россия разместилась на шестой строчке рейтинга, а Украина заняла последнее в Европе и 78-е место в мире.

Напомним, что 10 декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей в Высшем антикоррупционном суде и в апелляционных судах.

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Guardian: 40 миллионов человек рискуют умереть от резистентности к антибиотикам
05 января 2025, 21:41

Фото: iStock/ Pablo Gaston Velez

Порядка 40 миллионов человек по всему миру рискуют умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, передало издание Guardian, ссылаясь на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис.
«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — обратила внимание Салли Дэвис.

Издание отметило, что, по данным ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. Подчёркивалось, что за следующие 25 лет из-за возникнувших супербактерий умрёт практически 40 миллионов человек, причём в группе особого риска будут пожилые люди.

Салли Дэвис поделилась, что среди населения старше 70 лет смертность выросла на 80% с 1990 года, так как по мере старения людей всё больше жителей страдают хроническими заболеваниями — это делает их намного более уязвимыми перед новыми типами бактерий.

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#человек
#смертность
#пожилые люди
#антибиотики
#препараты
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В 2025 году пособие по беременности и родам превысит миллион рублей в ряде случаев
Соцфонд РФ: пособие по беременности и родам превысит миллион рублей
05 января 2025, 21:23

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В 2025 году пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей в ряде случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.
Отмечается, что с 1 января 2025 года размер МРОТ в России повысили до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит от 103 285 до 794 355 рублей. За 156 дней минимальный размер выплаты составит 115 089 рублей, а максимальный – 885 139 рублей. За 194 дня, соответственно, от 143 123 до 1 100 750 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.

Кроме того, семье, получившей выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.

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#беременность
#выплаты
#россия
#мрот
#деньги
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Лучшие зоопарки и сафари-парки Подмосковья: где можно покормить животных
05 января 2025, 19:22

Фото: iStock/ Iana Pronicheva

На территории Подмосковья есть немало мест, где можно поближе познакомиться с животными. Где-то есть возможность понаблюдать за братьями нашими меньшими в вольере, а где-то получится столкнуться с оленем, тигром или крокодилом в их естественной среде обитания. О том, куда сходить, чтобы посмотреть на рептилий, парнокопытных, хищников и других животных в Подмосковье — в материале «Радио 1».

Лучшие зоопарки Подмосковья

1. В зоопарке «Контактная деревня» дети и взрослые могут познакомиться разнообразными животными деревенского двора, поучаствовать в познавательных мастер-классах, квестах и экскурсиях. Ещё у посетителей есть возможность прокатиться в повозке или верхом на лошади.

На территории зоопарка живут поросята, лебеди, еноты, кролики, лошади и ослики.

Стоимость взрослого (старше 14) входного билета составляет 800 рублей, а детского 1400 рублей.

«Контактная деревня» располагается по адресу Московская обл, г. Видное. Пос. Совхоз им. Ленина.

При посещении зоопарка стоит учитывать, что он находится на закрытой территории посёлка. Попасть в него можно лишь на специальном трансфере — паровозике. Он отправляется от парковки.

2. На зооферме Шихово проживает более 60 видов животных: альпаки, лисы, сурикаты, еноты, кенгуру и другие. Некоторых из них даже можно погладить и покормить.

На территории экопарка можно покататься на лошадях, пони и на нартах, в упряжках которых будут собаки хаски или северные олени.

Стоимость входного билета стартует от 1000 рублей.

Зооферма находится по адресу Шихово, МО, Дмитровский район, дер. Шихово, 100с1.

Фото: iStock/ M-Production

Топ 2 океанариума в Московской области

1. Крокус Сити Океанариум на своей территории объединяет более 3000 обитателей и 100 тропических видов растений со всех уголков мира. В океанариуме проживают пингвины, нерпа, лемур, скаты, мурены и другие.

Стоимость взрослого входного билета на общую экспозицию («Моря и Океаны», «Реки и Озёра») начинается от 1200 рублей.

Океанариум находится по адресу г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.

2. В палеонтологическом океанариуме Эволюция можно понаблюдать вблизи за жизнью подводных обитателей. На территории океанариума живут выдры, зебрасомы, голотурии и другие.

В комплексе представлено многообразие живых и не живых экспозиций.

Океанариум расположен по адресу Солнечногорский район, МО, ТРЦ «Zеленопарк», вход А.

Фото: iStock/ Jan Kostelnik

Топ 3 террариумов Подмосковья

1. В «Экодеревушке» можно посмотреть на крокодила вблизи, понаблюдать за их кормлением. По соседству с крокодилами в маленьких вольерах живут змеи, ящерицы, черепахи, триониксы, сцинки и кайманы.

Стоимость взрослого билета составляет 600 рублей, а детского 550 рублей.

«Экодеревушка» находится в Московской области в село Парфентьево.

2. Мини-ферма «Страус» располагается под открытым небом. На ней обитают черепахи, змеи, хамелеоны, агама, гигантские улитки. При желании их можно взять на руки и сделать с ними фотографию.

Стоимость взрослого билета составляет 800 рублей, а детского 600 рублей.

Мини-ферма располагается по адресу ул. Сливовая, 1, деревня Чиверёво.

3. Среди обитателей зоосада «Дивный» множество рептилий: змеи, черепахи, игуаны и бородатая агама.

Стоимость входного билета для взрослого в выходной день составит 500 рублей, а для ребёнка 400 рублей.

Зоосад находится по адресу Московская область, городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный».

Фото: iStock/ Anupam Roy

Сафари-парки в Подмосковье


1. В Подмосковном Сафари-парке посетители и животные могут находиться на одной территории без барьеров. Некоторых животных разрешено трогать, гладить и кормить. На территории парка проживают косули, лоси, тигр, бизон, пума, волк, лев и другие.

Стоимость взрослого входного билета в Парк тигров составляет 600 рублей.

Сафари-парк расположен по адресу п. Клемятино, 128 км Минского шоссе, Можайский район.

2. На территории Сафари-парка «Изумрудный лес» посетители могут наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным.

Парк разделен на две части, он насчитывает более 45 видов животных. Первую часть парка является контактной. В ней можно покормить рыбок или козлят из бутылочки, дать морковку альпакам, шотландским коровам, лисам, енотам и другим животным. Во второй зоне живут кенгуру, верблюды, лань, зубр, северные олени, бизон и ламы.

Посещение сафари-парка без экскурсии обойдётся взрослому в 1500 тысячи рублей.

Парк находится по адресу Клинский р-н, вблизи п.Нарынка, владение «Изумрудный лес».

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#рыба
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Полиция Польши проверяет происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара
05 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Ivan Mezhui

Польские полицейские проверяют происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что объект был найден в лесу около города Простки в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. В полицию о находке сообщили сотрудники лесничества.

По одной из версий, это может быть метеорологический прибор из Калининградской области, который, помимо прочего, используется для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что этот метеозонд прибыл, вероятнее всего, из самого западного российского региона указывает написанная кириллицей маркировка.

Ранее в этом регионе уже находили такие воздушные шары. Сухопутная граница между Калининградской областью и Варминско-Мазурским воеводством составляет 200 километров.

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#проверка
#погода
#граница
#маркировка
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Где в Домодедово покататься на коньках: катки в парках и во дворах домов
05 января 2025, 17:18

Фото: iStock/ bernardbodo

Покататься на коньках можно во время романтического свидания или встречи с друзьями. На катке есть возможность весело провести время с близкими за активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Домодедово могут провести время на льду.

Топ-3 бесплатных катка в Домодедово


1. В парке Ёлочки доступно бесплатное катание на коньках. Для прохода на каток необходимо заранее забронировать на сайте сеанс, во время которого на льду не может быть более 150 человек. Регистрация открывается за 24 часа до сеанса.

Рядом с катком есть ресторан и оборудован прокат спортивного инвентаря. Можно взять в аренду коньки или опоры для катания.

Каток расположен по адресу мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 107, парк «Ёлочки». Он работает с 11:00 до 22:30.

2. Каток в Константиновском парке открыт к посещению. На нём естественное покрытие. Ещё в парке можно покататься с горки.

Каток работает круглосуточно и находится по адресу ГПЗ «Константиновский», ул. Гагарина, 1А.

3. В парке «Взлёт» есть каток, который выполнен в виде извилистой дорожки длиной порядка 200 метров. Рядом с катком работает зона отдыха с кафе, ещё там есть фотозона. В парке доступен прокат коньков.

Каток находится по адресу мкр. Авиационный, ул. Чкалова, парк «Взлёт». В будние дни на коньках можно покататься с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 21:00.

Фото: iStock/ FXQuadro

Платный каток в Домодедово


На территории спортивного комплекса «Легенда» доступен платный каток, который открыт к посещению с 14:00 до 22:30. Стоимость билета за один сеанс на массовое катание (1 час) составляет 350 рублей. За массовое катание на вечерний сеанс (1,5 часа) необходимо будет заплатить 450 рублей.

На территории комплекса можно арендовать коньки. Стоимость проката составит 350 рублей за сеанс.

Каток работает каждый день со 2 по 8 января. Спортивный комплекс расположен по адресу ул. Кирова, д. 30.

Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Бесплатные катки с естественным покрытием в Домодедово:

  • Советская улица, дом 70, микрорайон Северный
  • улица Пушкина, дом 61
  • мкр. Белые Столбы, улица Авенариуса, дом 1а
  • с. Растуново, улица Заря, стр.33
  • мкр. Барыбино, улица Агрохимиков, дом 6,3
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