Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ

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Корица — это не только ароматная пряность, но и универсальный помощник на любой кухне: хороша в десертах, напитках, маринадах, отлично сочетается с баклажанами и яблоками. Однако Роспотребнадзор предостерегает от излишнего употребления корицы, потому что для многих людей она может принести больше вреда, чем пользы.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что строгих противопоказаний к употреблению корицы нет, однако есть некоторые нюансы.
По ее словам, также есть люди, которые не переносят запах корицы, потому что он яркий и порой даже острый. Это обусловлено содержанием эфирного масла.
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«Есть случаи индивидуальной непереносимости и аллергии, когда появляются высыпания. Иногда от корицы может быть изжога, то есть может действовать на разные стороны желудочно-кишечного тракта и вызывать неприятные симптомы», — сказала она.
По ее словам, также есть люди, которые не переносят запах корицы, потому что он яркий и порой даже острый. Это обусловлено содержанием эфирного масла.
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Анастасия Бондарева