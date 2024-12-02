Офтальмолог развеяла главный миф о пользе черники для зрения

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Черника действительно полезная для зрения, однако положительный эффект будет проявляться лишь при долгосрочном ее употреблении. Об этом сообщила врач-офтальмолог Сабина Ашрафова. Она подчеркнула, что при этом ягоду стоит есть регулярно, просто не стоит ждать от нее чуда.
«Черника действительно полезна для глаз, но ее действие основано на постепенном накопительном эффекте. Употребляйте ягоду регулярно как часть сбалансированного рациона, и ее свойства помогут сохранить здоровье не только глаз, но и всего организма. Однако не стоит ожидать чуда — улучшение зрения требует комплексного подхода», — поделилась она в беседе с NEWS.ru.Ашрафова пояснила, что в чернике содержатся антоцианы — пигмент, который оказывает положительное влияние на зрение после воздействия яркого света, а также укрепляет сетчатку и кровеносные сосуды.
Ранее сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребенку, едва не ослепшему от катаракты. Острота зрения школьницы в один момент упала до 0,1 диоптрии.
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