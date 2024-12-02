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Офтальмолог развеяла главный миф о пользе черники для зрения

Офтальмолог Ашрафова: черника полезна для зрения лишь в долгосрочной перспективе
Фото: iStock/Sarsmis

Фото: iStock/Sarsmis

Черника действительно полезная для зрения, однако положительный эффект будет проявляться лишь при долгосрочном ее употреблении. Об этом сообщила врач-офтальмолог Сабина Ашрафова. Она подчеркнула, что при этом ягоду стоит есть регулярно, просто не стоит ждать от нее чуда.
«Черника действительно полезна для глаз, но ее действие основано на постепенном накопительном эффекте. Употребляйте ягоду регулярно как часть сбалансированного рациона, и ее свойства помогут сохранить здоровье не только глаз, но и всего организма. Однако не стоит ожидать чуда — улучшение зрения требует комплексного подхода», — поделилась она в беседе с NEWS.ru.
Ашрафова пояснила, что в чернике содержатся антоцианы — пигмент, который оказывает положительное влияние на зрение после воздействия яркого света, а также укрепляет сетчатку и кровеносные сосуды.



Ранее сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребенку, едва не ослепшему от катаракты. Острота зрения школьницы в один момент упала до 0,1 диоптрии.

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#здоровье
#рост
#ягоды
В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров
02 декабря 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в медицинские организации Подмосковья с начала года вышли 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В регионе действует широкий перечень мер соцподдержки медиков. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы не только поддерживаем специалистов, устраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено на отдалённых территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров», – уточнил министр.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области для привлечения медицинских кадров в село реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики и семейной медицины, онкологи, неврологи, рентгенологи, представители других специальностей.

Подать заявку можно в кадровой службе своей медицинской организации. Подробно узнать о программе и других мерах поддержки для медицинских специалистов можно на сайте.

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Врачи Детского центра избавили мальчика от опухоли, состоящей из тканей зуба
02 декабря 2024, 10:44

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили ребёнка с доброкачественной опухолью верхней челюсти. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступил девятилетний мальчик с врождённой патологией. Врачи поставили ему диагноз «цементома верхней челюсти». Заболевание представляет собой твёрдую опухоль, состоящую из тканей зуба. Хирурги с помощью пьезоскальпеля удалили опухоль вместе с зубом из челюсти маленького пациента», - говорится в сообщении.
Операция длилась более часа. Врачам удалось сохранить контуры средней зоны лица ребёнка. Чувствительность лица также сохранена. Мальчик восстанавливается в стационаре и готовится к выписке.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

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Эпидемиолог назвал число живущих с ВИЧ-инфекцией россиян
Эпидемиолог Покровский: примерно 1,2 млн россиян являются ВИЧ-инфицированными
01 декабря 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Motortion

Примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов, рассказал «Интерфаксу» эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.
«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 млн россиян», — пояснил специалист.
Покровский добавил, что в настоящее время около полумиллиона человек уже мертвы, а наибольшее количество случаев заболевания выявили в 2016 году.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали рост заболеваемости пневмонией. Специалисты разъяснили, кто возбудитель заболевания и как оно передается.

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Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией
Роспотребнадзор назвал ситуацию с микоплазменной пневмонией контролируемой
01 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/megaflopp

Уровень заболеваемости микроплазменной пневмонией в России находится под контролем, хотя в период сезонного подъема не стоит забывать о профилактике. Так информацию о росте количества заболевших прокомментировали в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
Уточняется, что возбудителем микроплазменной пневмонии являются бактерии Мycoplasma pneumoniae. Они передаются воздушно-капельным путем.

По данным ведомства, основные симптомы — кашель и боль в груди. В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. В Роспотребнадзоре заключили, что бактерии разрушаются под действием температуры, а также моющих и дезинфицирующих средств.

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#дети
#вич
#рост
#симптомы
#пожилые люди
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Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России
01 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Choreograph

В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом информируют «Известия».
Уточняется, что дети и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Сергея Ложкина, опасность болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов.

«Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, — цитируют специалиста «Известия».

Среди симптомов также выделяют общую слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Медики рекомендуют сделать вакцинацию от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.

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Врач-инфекционист из Дубны Стрибук объяснил важность ранней диагностики ВИЧ
30 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

1 декабря мир отмечает День борьбы по СПИДом. Ему посвящена информационная кампания «Выбирайте правильный путь — путь прав человека», направленная на привлечение внимания к проблеме распространения СПИДа.
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом — красная ленточка. Она выражает поддержку, сочувствие и надежду на будущее без ВИЧ. Распространение вируса является одной из основных угроз в сфере здравоохранения. В 2024 году в Московской области проверку на ВИЧ прошли 2,2 миллиона человек, на 255 тысяч больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Врач-инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук, напоминая о важности ранней диагностики ВИЧ-инфекции, рассказал, что каждый житель может анонимно и бесплатно пройти тестирование в инфекционном кабинете поликлиники, узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию специалиста. Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции позволяет человеку вести активную полноценную жизнь, подчеркнул Стрибук.


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Стало известно, что определяет успех борьбы против ВИЧ
Врачи заявили о важности отношения общества к ВИЧ-инфицированным
29 ноября 2024, 19:10

Фото: iStock/jarun011

Медики ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заявили о важности информирования общественности о ВИЧ-инфекции.
Специалисты пояснили, что одним из нарушений прав людей с положительным ВИЧ-статусом является дискриминация, в то время как такие граждане обладают всеми правами и свободами, а также несут ответственность за соблюдение мер предосторожности для исключения распространения ВИЧ-инфекции.

«Отношение общества к людям, инфицированным ВИЧ, определяет успех или неудачу борьбы против инфекции. При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции и регулярном приеме антиретровирусной терапии люди с вирусом могут жить долгой и продуктивной жизнью, создавать семьи, рожать здоровых детей», – приводит «Татар-информ» пояснения специалистов.

Ранее сообщалось, что свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года.

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#вич
#человек
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#иммунитет
#люди
#здоровье
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В МОДКТОБ установили новый рентген-аппарат
29 ноября 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье реализуется программа по замене медицинской техники, не отвечающей современным требованиям. Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На закупку аппарата было выделено более 37 млн рублей», — сказал глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что всего с начала года в медицинских учреждениях Московской области заменили 59 рентген-аппаратов.

Цифровые рентген-аппараты позволяют получать более чёткий снимок при меньшей лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, результат обследования сохраняются в электронном формате.

В министерстве напомнили, что современную медицинскую технику в Подмосковье закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
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Россиянам рассказали, к чему может привести новогоднее обжорство
Врач Топчий: переедание может привести к язвам, гастриту и панкреатиту
29 ноября 2024, 16:31

Фото: iStock/Mizina

Переедание за новогодним столом чревато неприятными последствиями — от чувства тяжести и вздутия до болей в желудке и изжоги, а у людей с проблемами в ЖКТ и вовсе может привести к язвам, гастриту и панкреатиту. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ Татьяна Топчий. По ее словам, лучшее решение — это употребление пищи и алкоголя в меру.
«Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями», — отметила она», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем диетолог Елена Соломатина раскрыла, какая еда пагубно влияет мозговую деятельность. По ее словам, главный и основной враг для мозга — был и остается алкоголь.
«Распространенное заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — поделилась специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Соломатина отметила, что следом за спиртным идут сладости, которые приводят к постепенному разрушению сосудов, потом трансжиры и фастфуд, способные привести к слабоумию и болезни Альцгеймера, а затем продукты с высоким гликемчическим индексом — способствуют быстрому повышению сахара в крови и такому же стремительному снижению.

Последним продуктом в списке диетолога стало подсолнечное масло.
«В составе этого продукта большое количество омега-6 жирных кислот, они полезны только в небольших количествах. Если заменять омегу-3 на полиненасыщенные жиры, это может спровоцировать нарушение функций головного мозга», — заключила Соломатина.
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