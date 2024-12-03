«Профилактика сахарного диабета»: Диетолог назвала неожиданные свойства корицы

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3 декабря считается Днем корицы. Праздник неофициальный, однако любителей этой ароматной приправы очень много.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что в корице много полезных свойств.
По ее словам, положительным моментом является то, что чем больше добавляют корицы в блюде, тем меньше сахара.
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«Есть некоторые исследования, которые показывают, что она полезна для нормализации уровня сахара в крови, то есть речь идёт о профилактике сахарного диабета и о поддержании уровня глюкозы. Также там есть определенные антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена», — объяснила эксперт.
По ее словам, положительным моментом является то, что чем больше добавляют корицы в блюде, тем меньше сахара.
«Сахар обычно заменяют корицей, гвоздикой — приправами, которые придают пище вкус более интересный», — сказала врач.
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Анастасия Бондарева