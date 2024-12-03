Гастроэнтеролог объяснила пользу стакана теплой воды по утрам

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Выпитый утром натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ в организме на 20%, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, вода помогает органам пробудиться и готовит ЖКТ к завтраку.
«Вода помогает всем органам проснуться и подготовить ЖКТ к приему твердой пищи. Стакан воды натощак запускает обменные процессы, помогая организму уже с утра настроиться на питьевой режим, который пополнит в течение дня запасы жидкости. Выпитый натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ на 20%», — рассказала медик в беседе с NEWS.ru.Врач подчеркнула, что вода из-под крана не подойдет, она должна быть фильтрованной или очищенной. Заменять ее чаем или кофе, отметила Сухорукова, тоже не стоит.
Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.
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