В Кузбассе врачи спасли мужчину с ишемическим инсультом

05 октября 2026, 11:20

Тромб перекрыл артерию, питающую кровью большую часть мозга

Фото: istockphoto / utah778

В Кузбасском кардиологическом диспансере имени Барбараша спасли 51-летнего жителя Кемерова с ишемическим инсультом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, сообщает «Сiбдепо».