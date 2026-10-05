В Кузбассе врачи спасли мужчину с ишемическим инсультом
В Кузбасском кардиологическом диспансере имени Барбараша спасли 51-летнего жителя Кемерова с ишемическим инсультом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, сообщает «Сiбдепо».
Мужчина внезапно упал и не смог подняться. Правая сторона тела перестала нормально двигаться, а сам пациент плохо ориентировался в происходящем. Находившийся рядом сын сразу вызвал скорую помощь.
Позже выяснилось, что ранее у кемеровчанина уже были микроинсульты. Однако головокружения и скачки давления он не воспринимал всерьёз и продолжал заниматься привычными делами.
В кардиодиспансере мужчине срочно провели КТ-ангиографию. Исследование показало, что тромб перекрыл левую среднюю мозговую артерию — сосуд, который снабжает кровью значительную часть полушария мозга. Без кровоснабжения ткани мозга начинают быстро повреждаться, поэтому помощь требовалась незамедлительно.
Сначала врачи ввели пациенту препарат для растворения тромба, после чего удалили сгусток непосредственно из сосуда. Кровоток удалось восстановить. Сейчас мужчина уже ходит с тростью и самостоятельно себя обслуживает. Двигательная функция ноги восстановилась, впереди пациента ждёт реабилитация.
Читайте также: