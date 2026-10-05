Татуировки стали настоящей долговой ямой для их владельцев

05 октября 2026, 10:57

Фото: Istock/YakobchukOlena

Татуировки превратились для владельцев в серьёзную финансовую нагрузку. Как сообщает Telegram-канал Baza, общая сумма расходов вокруг одного рисунка приближается к одному миллиону рублей.