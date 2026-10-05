Татуировки стали настоящей долговой ямой для их владельцев
Татуировки превратились для владельцев в серьёзную финансовую нагрузку. Как сообщает Telegram-канал Baza, общая сумма расходов вокруг одного рисунка приближается к одному миллиону рублей.
За год услуги тату-мастеров подорожали на 13% из-за роста цен на расходники и аренду. Сеанс у топовых специалистов в Москве стоит 100–250 тысяч рублей, по стране средняя цена посещения — около девяти тысяч.
Домашний уход требует ещё 3–5 тысяч рублей, коррекция — до 10 тысяч, сложное исправление — до 30 тысяч. Дороже всего удаление: средний сеанс по России стоит около трёх тысяч рублей, но ходить нужно 5–10 раз.
В Москве процедура доходит до 20 тысяч. Свести рисунок выходит в 3–4 раза дороже, чем набить. Чаще всего россияне сводят татуировки с лица и рук из-за требований работодателей. Помимо этого в ход идут спина, грудь и поясница — там снимают «следы бурной молодости» начала нулевых.
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