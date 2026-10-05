Стало известно, как заставить накопления работать годами

05 октября 2026, 11:42

Финансист Ордов призвал россиян формировать накопления до выхода на пенсию

Фото: iStock/Oleg Elkov

Гражданам России стоит заблаговременно формировать собственные финансовые накопления для поддержания привычного уровня жизни после выхода на пенсию, используя механизмы господдержки. Об этом Pravda.Ru заявил доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.