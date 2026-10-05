Стало известно, как заставить накопления работать годами
Гражданам России стоит заблаговременно формировать собственные финансовые накопления для поддержания привычного уровня жизни после выхода на пенсию, используя механизмы господдержки. Об этом Pravda.Ru заявил доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
По его словам, осознание того, что уровень благосостояния на пенсии зависит от личных усилий, побуждает людей заранее искать эффективные инвестиционные стратегии. При этом стандартные банковские депозиты могут не защитить средства от инфляции, поэтому стоит рассматривать более сложные долгосрочные финансовые инструменты, пояснил специалист.
Ордов отметил, что текущие государственные программы софинансирования увеличивают доходность личных инвестиций и создают взаимовыгодный механизм: граждане формируют дополнительный финансовый резерв на будущее, а экономика государства получает долгосрочные инвестиционные ресурсы.
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