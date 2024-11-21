Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в школьных столовых

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Пельмени и макароны с сыром возглавили список любимых блюд подмосковных школьников из меню школьной столовой. В то же время тушеная капуста, кабачковая икра, рыбные котлеты получили негативные отзывы.
Врач-кардиолог, диетолог, Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что культура питания школьников формируется дома — в кругу семьи.
По ее словам, питание ребенка должно быть разнообразным, в котором будут источники белка, углеводов, жиров, клетчатки.
А вот стейки, шашлыки, чебуреки, хот-доги, как сказала Марина Королева, детям противопоказаны.
Она добавила, что слова о том, что тушеные овощи с котлетами не вкусные — это пищевой стереотип, за которым следовать не стоит. А ребенка нужно с детства приучать к полезным и натуральным продуктам, чтобы он в условиях выбора взял именно их.
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«Родители должны закладывать определенные правила по питанию, что есть на пользу, что позволяет вырастить здоровый и крепкий организм, который будет успешно поддерживать все учебные программы, то есть мамочки должны заниматься собственным питанием уже с беременности, а после рождения подавать пример», — сказала диетолог.
По ее словам, питание ребенка должно быть разнообразным, в котором будут источники белка, углеводов, жиров, клетчатки.
«Должны быть продукты из разных групп: мясо, птица, рыба, молоко, творог, запеканки, пудинги, сливочное растительное масло, яйца. Конечно, макарошки и картофель могут быть, но в сочетании с овощами, зеленью, белком каким-то. И из напитков ребенку надо давать чай или просто чистую воду. Младшим школьникам обязательно нужно давать молочные продукты, так как белок в их составе обеспечивает рост и развитие ребенка, получение тех жировых компонентов, которые необходимы для формирования гормональных составляющих организма», — объяснила специалист.
А вот стейки, шашлыки, чебуреки, хот-доги, как сказала Марина Королева, детям противопоказаны.
«Уже в трехлетнем возрасте, как правило, мамы и папы покупают детям разные вкусняшки, где есть красители и дополнительные химические компоненты. Уже с этого момента дети начинают есть чипсы, конфетки, леденцы — здесь начинаются поломки», — указала эксперт.
Она добавила, что слова о том, что тушеные овощи с котлетами не вкусные — это пищевой стереотип, за которым следовать не стоит. А ребенка нужно с детства приучать к полезным и натуральным продуктам, чтобы он в условиях выбора взял именно их.
«За столом родители могут сколько угодно говорить, что такое хорошо, а что такое плохо, но если они сами не делают выбор в пользу правильных продуктов, то ребенка в школе этому никто не научит», — заключила врач.
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Анастасия Бондарева