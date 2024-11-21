Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в школьных столовых

Если не получается уснуть, следует создать монотонный вечерний ритуал, который будет давать сигнал психике, что пора отдохнуть. О способах борьбы с бессонницей рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, также можно включить тусклый свет и заняться спокойной деятельностью, не связанной с сенсорными или информационными нагрузками, например, почитать книгу.