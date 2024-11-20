Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол

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Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.
Также меню новогоднего стола можно наполнить нежирными сортами рыбы и мяса.
Ранее главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщала, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.
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«Ржаной хлеб, может быть, это и не нарядно, но полезно. Он защищает от переедания, сам по себе сытный и низкокалорийный, и когда мы едим с хлебом, мы меньше едим остальной еды. Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки — очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде», — отметил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.
Ранее главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщала, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.
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Мелисса Тимофеева