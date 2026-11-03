Эндокринолог Морозова: метаболический синдром может сократить жизнь на 10–20 лет
Врач-эндокринолог Галина Морозова предупредила, что метаболический синдром способен отнять у человека от 10 до 20 лет жизни. Об этом специалист рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ. Они возникают, когда ткани организма теряют чувствительность к инсулину.
Морозова рассказала, что такое состояние повышает риск сахарного диабета и рака. Среди возможных последствий она назвала цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит. Кроме того, нарушения обмена веществ могут привести к эректильной дисфункции.
Здоровый образ жизни помогает снизить риск нарушений обмена веществ. Начать можно с питания: чаще выбирать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка, а сладкие напитки и избыток соли ограничивать.
Важную роль играет и движение. Регулярные прогулки, плавание или другая посильная нагрузка помогают поддерживать вес и укреплять сердечно-сосудистую систему. Взрослым рекомендуют уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю.
Дополняют эти привычки полноценный сон, отказ от курения и ограничение алкоголя. Периодические осмотры у врача помогут вовремя заметить повышение давления, уровня сахара и другие факторы риска.
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