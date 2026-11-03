Эндокринолог Морозова: метаболический синдром может сократить жизнь на 10–20 лет

03 ноября 2026, 09:16

Фото: iStock/microgen

Врач-эндокринолог Галина Морозова предупредила, что метаболический синдром способен отнять у человека от 10 до 20 лет жизни. Об этом специалист рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».