Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Человеку необходимо ежедневно потреблять около 500 граммов овощей и фруктов для укрепления сердечно-сосудистой системы и других органов. Эти продукты богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и антиоксидантами, которые замедляют старение. Цвет фруктов и овощей может многое рассказать об их полезных свойствах, рассказывает врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина.
«Так, плоды желтого цвета – яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие – богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами. Источником антиоксидантов являются и сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива, баклажаны», — поделилась Шошина.
Дайана Хусинова